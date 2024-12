Basket Torino collabora con ESCCA per ospitare il 5° Summit sulla preparazione fisica di EuroLeague

L’appuntamento è fissato per il 27 e 28 giugno 2025 presso il Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini), il palazzetto dove Basket Torino gioca le sue partite casalinghe, offrendo quindi una cornice ideale e di grande fascino per accogliere professionisti e appassionati del mondo dello sport, in un luogo storico e simbolico per la pallacanestro torinese.

Grazie alla collaborazione tra Basket Torino e l'ESCCA, l’evento riunirà nella nostra città allenatori, professionisti della salute e aziende del settore sportivo provenienti da tutto il mondo.

Il 5° Summit ESCCA offrirà un'esperienza unica con un mix di presentazioni pratiche e teoriche tenute da esperti di fama internazionale. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le più recenti innovazioni in ambiti chiave come la preparazione fisica, la riabilitazione infortuni, la nutrizione e la medicina sportiva.

Un evento ricco di opportunità

Tra i momenti salienti del Summit:

• Sessioni pratiche e teoriche con esperti provenienti da NBA, EuroLeague e Women's EuroLeague.

• Esposizione degli sponsor, con le ultime novità tecnologiche e scientifiche nel settore sportivo.

• Eventi di networking, per favorire lo scambio di idee e la creazione di collaborazioni tra professionisti.

A chi è rivolto il Summit?

Il 5° Summit ESCCA si rivolge a una vasta gamma di professionisti e appassionati:

• Preparatori fisici nel mondo del basket a tutti i livelli.

• Allenatori di basket interessati a migliorare le performance dei loro atleti.

• Preparatori atletici di altri sport, desiderosi di apprendere metodologie d’élite.

• Fisioterapisti e personale medico che operano con atleti.

• Studenti di scienze motorie ed educazione fisica.

Torino al centro dell’innovazione sportiva

«Siamo lieti di poter collaborare con l’associazione dei preparatori fisici dell’Eurolega per portare questo evento d’eccellenza nella nostra città, confermando il ruolo di Torino come polo di innovazione e cultura sportiva,» ha dichiarato Giorgio Bottaro, direttore generale di Basket Torino. «Siamo grati all’ESCCA per aver riposto la loro fiducia nel nostro staff affinché potesse nascere questa sinergia. Inoltre, ringraziamo Turismo Torino e Provincia per il prezioso contributo attraverso la presentazione del dossier di candidatura come città ospitante dell’evento. Invitiamo tutti i professionisti e gli appassionati di sport a partecipare a questo appuntamento imperdibile.»

«Siamo molto felici di portare a Torino l’evento di riferimento per la performance atletica del basket,» afferma Kostas Chatzichristos, co-fondatore e direttore della Euroleague Strength & Condibtioning Coaches Association. «La location è ideale sia per la cornice affascinante offerta dalla città e dal palazzetto, sia per la collaborazione con Basket Torino nell’organizzazione dell’evento. Per questo crediamo fermamente che l’edizione che ci attende possa essere un grande successo. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare, vi aspettiamo!»

Per ulteriori informazioni sull'evento e sulle modalità di partecipazione, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di ESCCA o a contattare Basket Torino all’indirizzo info@baskettorino.it.