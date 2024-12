Novipiù Campus Piemonte: "Memorial Repetto" e "Road Tour" del Trofeo della Coppa Italia di Serie A

La Coppa Italia di SERIE A arriva a Corneliano d’Alba, insieme al Memorial Flavio Repetto con 4 sfide di prestigio

Il weekend del 28 e 29 dicembre sarà all’insegna del grande basket a Corneliano d’Alba.

Il Memorial Repetto, realizzato col sostegno della Regione Piemonte, si svolgerà sabato (semifinali) e domenica (finali per il primo posto e per il terzo posto) e vedrà affrontarsi delle squadre rappresentative Under 15 Eccellenza di Novipiù Campus Piemonte, Novipiù Campus Monferrato, Olimpia Milano e Luino/Varese Academy.

A far parte della squadra di Campus Piemonte ci saranno ragazzi provenienti da Pistoia Basket, Torrenuova Firenze, Rignano Firenze, GGS, Gators Savigliano, Farigliano, Campus Piemonte e Olimpo Alba.

Sarà dunque un evento di assoluto prestigio e di altissimo livello. Resta sempre il dispiacere di non poter ospitare ad Alba questi eventi, vista la mancanza di un campo regolare da basket in tutta la città. Ci sarà comunque da divertirsi.