BEA Chieri: Varese scappa nel primo quarto e chiude la pratica

Per la dodicesima giornata di Serie C Interregionale BEA Chieri ospita Varese Basket Academy al PalaEinaudi, squadra ancora imbattuta con undici vittorie in altrettante partite. La capolista scappa nel primo quarto, per poi amministrare il vantaggio per tutta la durata del match

17 . 12 . 2024 17:37 2 min