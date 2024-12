Si sono svolte lunedì le elezioni dei Comitati di Piemonte e Asti della Federazione Italiana Palla Tamburello

Si sono svolte lunedì sera a Montemagno le elezioni per il rinnovo dei Comitati della F.I.P.T. (Federazione Italiana Palla Tamburello), con la presenza delle 25 società aventi diritto al voto. Sarà ancora Roberto Gino a guidare il Comitato Regionale Piemonte per il prossimo quadriennio con 38 voti ha avuto la meglio su Pier Giuseppe Boccaccio (20 preferenze). Eletti nel consiglio federale Veiluva Marika e Gollo Andrea per le società, Ceron Bruno per i tecnici e Ferro Marco per gli atleti. Per il Comitato Provinciale di Asti riconfermato alla presidenza Emilio Basso, che con 34 voti ha superato Mario Bellisi (10). Basso sarà coadiuvato dal direttivo composto da Gariglio Fabio, Ledda Massimiliano e Maccioni Sabrina in rappresentanza delle società, Cardona Lucrezia per i tecnici e Arisio Elisabetta e Bonando Riccardo per gli atleti. La Commissione del Muro & Storico verrà rinnovata nei prossimi giorni in una assemblea con le società interessate.