Tecnoengineering Moncalieri: sfida salvezza al PalaEinaudi contro Salerno

La Tecnoengineering Moncalieri torna sul parquet di casa del PalaEinaudi per una sfida cruciale domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 16.30.

Dopo la sconfitta in trasferta contro la capolista Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, le gialloblù, nonostante l'impegno e una buona reazione nel terzo quarto, non sono riuscite a colmare il divario accumulato nella prima metà della partita. La reazione mostrata nel secondo tempo deve rendere orgoglioso coach Terzolo, che può contare sul carattere e sulla disponibilità delle sue Lunette. Tra le migliori realizzatrici dell’ultimo incontro spiccano Sammartino, Mitreva e Obaseki, pronte a dare battaglia anche domani in una sfida fondamentale per la lotta salvezza.