Volley Parella Torino: conclusa la prima fase con un en plein di vittorie per il settore giovanile

Nel week end appena trascorso, bottino pieno per l'Under 15 Rossa e l'Under 15 Blu, rispettivamente contro PT Granta e Fenera Chieri '76: compito più agevole per i #VPTBOYZ della rossa che, con un secco 3-0, hanno portato a casa l’ottava vittoria consecutiva confermando il primato in classifica a punteggio pieno.

Partita più complicata invece per i #VPTBOYZ della blu che, dopo un match entusiasmante, hanno avuto la meglio per 3-1 contro la compagine Chierese: con questa vittoria hanno confermato il secondo posto finale in classifica.

Entrambe le squadre parteciperanno alla Fase Turbo per l’assegnazione del titolo provinciale.

Ruolino di marcia impeccabile anche per la Under 17: con l’ultima netta vittoria per 3-0 contro PVL, sono 10 vittorie su 10 partite, primo posto in classifica e qualificazione alla Fase Turbo per come miglior prima.

Stesso discorso per la Under 19 che ha terminato la prima fase con la vittoria in trasferta contro Olimpia Aosta per 3-0: primato consolidato e accesso alla fase successiva come miglior squadra classificata.

UNDER 15 MASCHILE

PT GRANATA – VOLLEY PARELLA TORINO ROSSA 0–3

Parziali (17/25 6/25 13/25)

VOLLEY PARELLA TORINO BLU – FENERA CHIERI 76 3–1

Parziali (25/21 22/25 29/27 30/28)

UNDER 17 MASCHILE

VOLLEY PARELLA TORINO – PIVIELLE BLU 3-0

Parziali (25/4 25/6 25/11)

UNDER 19 MASCHILE

OLIMPIA AOSTA – VOLLEY PARELLA TORINO 0-3

Parziali (9/25 17/25 21/25)