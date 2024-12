Torino 2025 FISU World University Games: presentazione del programma culturale

I Torino 2025 FISU World University Games sono, per definizione, la celebrazione della passione per lo sport coniugato alla passione per il Sapere e la Cultura.

Immagine simbolo di questo programma è il manifesto realizzato dal Visual Artist Silvio Giordano, che ha realizzato una trilogia di opere digitali intitolata Crystal City, intese come manifesto artistico e concettuale del programma Cultura delle FISU World University Game Winter. Le immagini rappresentano un universo glaciale immaginifico dove figure fluide luminose e piene di energia attraversano paesaggi innevati del Piemonte ed un Toro di ghiaccio trasparente al centro di Piazza Castello come metafora della Forza della tensione muscolare degli sportivi e la Fragilità del cristallo intesa come la paura di sbagliare e di non farcela.

Per concretizzare questo concetto, il Comitato Organizzatore ha dato vita ad un ampio percorso di attività, eventi e partnership con il territorio in cui si svolgeranno i Giochi, organizzati sotto 5 macroaree concettuali: i GIOVANI, l’INTELLETTO, la SAGGEZZA, il FUTURO e la SPERANZA.

I Giovani sono i veri protagonisti dei FISU Games: portatori di energia, creatività e nuove idee, rappresentano il seme di ogni cambiamento. L’Intelletto, inteso come la capacità di comprendere e interpretare il mondo, è lo strumento essenziale per costruire un futuro migliore. La Saggezza è il frutto dell’esperienza e della riflessione, una guida indispensabile per evitare gli errori del passato. Il Futuro rappresenta lo spazio inesplorato dove si intrecciano sogni, possibilità e impegno. Infine, la Speranza, ovvero la forza che ci spinge a credere e lavorare per un domani più giusto e luminoso.

GIOVANI

Al centro del programma culturale dei Giochi, ci sono le iniziative pensate per i giovani, veri protagonisti dei Torino 2025 FISU World University Games.

Si parte con la collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi, attraverso il progetto INTERNATIONAL ROUTES: ARTS CREATING FUTURE, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca su fondi PNRR e realizzato in partnership con i Conservatori di Cuneo e Novara, Politecnico e Università, IAAD e Accademia Albertina: un intenso calendario di performance musicali dedicate ai Giochi, che si svolgeranno presso l’Archivio di Stato, nell’Igloo del FISU Village di Piazza Castello e presso il Conservatorio stesso, oltre che presso il Teatro Vittoria e Musei Reali. I dettagli su giorni, orari, programmi e modalità di acceso di ogni esecuzione – ad entrata libera con prenotazione obbligatoria – sono pubblicati su https://www.artscreatingfuture.it/ e www.wugtorino2025.com.

Di altrettanta rilevanza è la collaborazione con l’Accademia Albertina delle Belle Arti, grazie alla quale sono state realizzate le medaglie per le premiazioni dei vincitori delle gare, che è stata trasformata in un hub multimediale per le proiezioni delle gare in diretta sulla facciata de La Rotonda del Talucchi negli spazi del giardino (tutti i giorni eccetto il mercoledì dalle 16.30 alle 18).

C’è poi la collaborazione con la Scuola Comics, in cui i giovani fumettisti hanno dato vita ad una strip mensile dedicata ai Giochi, realizzando anche un video per raccontare le avventure della mascotte TOTag tra Torino e i Comuni montani.

Nelle attività legati ai giovani e alle famiglie rientrano anche i seguenti progetti:

“Sport è gioia”: una mostra fotografica dedicata agli sport invernali presso la Biblioteca Civica Giovanni Alliaudi di Pinerolo (dal 2 al 31 gennaio), che interpreta attraverso l’obiettivo del fotografo olimpico Giovanni Minozzi lo sport nella sua essenza: “gli attimi di gioia sprigionati dall’atleta nel momento della vittoria”.

Bardolesa a Bardonecchia il 18 gennaio: la mitica gara di slitte “self made” in cui si mescolano tradizione, stravaganza e fantasia, che dal 2016 colora di allegria Campo Smith, quest’anno viene anticipata per cadere durante il “Games Time" e sarà resa ancor più coinvolgente con grazie alla serata musicala organizzata dal Comitato a fine gara.

Sempre a Bardonecchia, in occasione di Torino 2025 FISU Games è stata realizzata la mostra di ceramica della torinese Daniela Savio, dal titolo "Il vuoto che accoglie", allestita presso il Palazzo delle Feste e visitabile dall’11 gennaio al 9 febbraio. I lavori presentati declinano, in modalità diverse, il tema dell'accoglienza, uno dei principi fondanti delle Universiadi.

La notte dei Giochi il 19 gennaio presso il Tabata di Sestriere .

“Quando la tradizione incontra il fascino delle Alpi e degli sport invernali!” a Pragelat o: il 18 gennaio alle ore 17.00 presso la Tinber Art Gallery di Pragelato si terrà un evento unico per celebrare la tradizione alpina e l'atmosfera delle montagne innevate, un'esperienza tra cultura, tradizione e l'incanto degli sport bianchi, con degustazione di dolci tipici

Elenco scontistiche speciali: chi è in possesso di un biglietto per assistere ai Giochi, potrà inoltre usufruire di una scontistica dedicata in diverse occasioni, presso EDIT, presso il Museo della Montagna, durante ‘Una Notte al Museo’ di Club Silencio o partecipando ad una delle iniziative nel programma di OFF TOPIC oppure ad una delle serate al Tabata, Sestriere.

Sempre pensati e realizzati per i giovani sono i progetti educativi che sono stati messi in atto nei Comuni di Gara, ovvero il BoscoTO2025, TO Art IN MOTION.

Il primo progetto - in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri specialità Forestale e la Regione Piemonte - è stato voluto per sensibilizzare i bambini e ragazzi delle scuole coinvolte sul tema della sostenibilità ambientale e sulla tutela delle aree verdi del territorio. TO Art IN MOTION invece ha dato vita ad un laboratorio dinamico in cui i ragazzi, guidati da artisti e tutor esperti dell'associazione ll Cerchio e le Gocce, si sono immersi nel mondo della pittura murale, imparando i principi della realizzazione di murales e il significato dei valori dello sport. Una vera e propria mostra a cielo aperto.

Il terzo progetto è il concorso nazionale dal titolo Make School (and Sport) More Sustainable realizzato in collaborazione Sport Innovation Hub-Sih, un contest per la realizzazione di video lezioni (con il supporto di tutor specifici del settore) per ridisegnare gli ambienti, analizzare le nuove tecnologie e rapportarsi con le aziende, sempre in ottica di sostenibilità a livello sportivo (obiettivo n.3 dell’Agenda 2030).

Infine, durante i Giochi, si svolgerà il progetto Scuole ai FISU Games, rivolto alle Scuole primarie e secondarie di I e II grado, le quali potranno iscriversi per prendere parte alle emozionanti competizioni dei FISU Games. Per aderire al progetto e coinvolgere i ragazzi durante le gare, consultare il seguente link.

INTELLETTO

Sotto questo cappello si colloca la SPRINT GENERATION, il palinsesto di iniziative nato con il contributo della Camera di commercio di Torino e il ruolo fondamentale dei quattro Atenei Piemontesi, per dare una risposta concreta alle grandi questioni del nostro pianeta e del suo futuro. Cuore di questo progetto è il World Conference Day, dibattito tra esponenti di spicco del mondo scientifico internazionale su 4 temi chiave, ovvero lo Sport, il Rischio, l’Innovazione e le Tecnologie - dal cui acronimo è nato il nome del progetto SPRINT - che si terrà il 14 gennaio presso il Centro Congressi Torino Lingotto. Tutte le informazioni a questo link.

SAGGEZZA

Il valore della Storia, della Saggezza di chi ci ha preceduto e ha formato le radici del nostro Sapere, si esprime in un viaggio nel tempo, dal passato al futuro dei Giochi, tramite il presente.

“Passion and Sport through time” : affascinante mostra allestita presso l’ Archivio di Stato – punto istituzionale e di accoglienza per le delegazioni ed il pubblico durante i Giochi - per celebrare l'evoluzione degli sport invernali, mettendo in evidenza il loro impatto sulla cultura globale e la storia dell'Universiade. Un viaggio narrativo attraverso oggetti unici che raccontano le origini e l’evoluzione della manifestazione. Si parte dal braciere originale, simbolo delle prime edizioni delle Universiadi, per esplorare cimeli storici e medaglie che testimoniano il passato glorioso dell’evento. Il percorso culmina con l’evoluzione del design della Fiaccola, delle medaglie e del logo di Torino 2025, offrendo uno sguardo affascinante sull’innovazione e sulla tradizione. Il progetto è stato realizzato grazie al prezioso contributo del CUS Torino, del Politecnico di Torino e dell’Accademia Albertina . La mostra sarà visitabile gratuitamente dalle ore 10.00 alle ore 18.30, dal 10 al 23 gennaio.

Mostra Open Air in Piazza San Carlo "Passione e Sport nel Tempo ”: una straordinaria esposizione che ripercorre il viaggio degli sport invernali dalle loro origini fino alle competizioni high-tech di oggi, esplorando come la passione per queste attività abbia plasmato le comunità, ispirato gli atleti e unito le nazioni. Che tu sia un appassionato di sport o un semplice curioso, questa mostra offre un coinvolgente viaggio nel tempo, illustrando come gli sport invernali abbiano superato il semplice divertimento per diventare una celebrazione globale di perseveranza, abilità e unità.

"Torino Universale. Due secoli di grandi eventi' presso l’Archivio Storico della Città di Torino. Una mostra su Torino, città che ha saputo distinguersi dando i natali allo sport, al cinema, alla moda, all’automobile, alla televisione...ed alle Universiadi appunto. Grazie all’ Archivio Storico , possiamo ripercorrere questo straordinario viaggio nel tempo, scoprendo come Torino sia diventata un faro di eccellenza e innovazione a livello planetario. La mostra è visitabile gratuitamente dal 2 al 23 gennaio, dal lunedì al venerdì (ore 8.30 - 16.30)

"VR Man” Luce d'Artista in Piazza Vittorio Veneto: la realizzazione della nuova Luce ideata dall'artista Andreas Angelidakis è stata fortemente voluta dal Comitato, che con essa ha inteso lasciare un segno duraturo dei Giochi nel panorama culturale di Torino, un simbolo che racchiuda il significato profondo delle Universiadi.

FUTURO

Il progetto che più guarda al Futuro è senza dubbio la SPRINT GENERATION CHALLENGE, ovvero la premiazione dei vincitori della challenge tra gli “atleti della mente” delle università di tutto il mondo, alla Cavallerizza Reale, realizzata con il coinvolgimento attivo dei quattro Atenei e con il contributo di Camera di commercio di Torino. L’evento si svolgerà il 14 e 15 gennaio, e prevede la Poster Session – che si svolgerà presso il Rettorato dell’Università di Torino Sala ATHENAEUM - dove i poster saranno esposti al pubblico e resteranno in mostra anche nei giorni successivi ai FISU World University Games Winter, e la a SPRINT Generation Challenge Awards, che si terrà presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale. Durante questa occasione, i 10 gruppi selezionati dalla giuria avranno l’opportunità di presentare i loro progetti, mettendo in luce il lavoro svolto e le idee sviluppate.

Per maggiori dettagli, consultare la pagina dedicata a questo link.

SPERANZA

Piazza Castello sarà sede del Fisu Village che ospiterà due aree: Area Rettangolo e Area Igloo. Nell'area Rettangolo ci saranno gli sponsor con il simulatore di sci di Unicredit che offrirà un'emozione unica. Nell'Area Igloo si svolgeranno le esibizioni musicali a cura del Conservatorio di Musica di Torino, incontri sui temi dell'Agenda 2030 tra i quali benessere, energia, sostenibilità, sport, inclusione, mostre dedicate allo sport e al design, con particolare attenzione alle attività delle Associazioni sul territorio e una serata di magia con Maghi Torinesi. L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, tramite un link che verrà pubblicato sul sito ufficiale Torino 2025 FISU Games.

Inoltre, in collaborazione con TURISMO TORINO e Visit Piemonte, la FISU Family vivrà un’esperienza culturale e turistica immersiva nel territorio piemontese, visitando ogni giorno (dal 14 al 21 gennaio) i centri culturali principali della Regione.

A completare il ricchissimo programma, si colloca una variegata serie di attività e partnership con i principali attori del panorama cittadino, raccolti nello slogan AROUND THE GAMES:

Partnership con la Fondazione Torino Musei : sconto del 20% per visitare le collezioni permanenti dei principali musei della città (la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, il MAO – Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama, sede del Museo Civico d’Arte Antica, e il Museo della Montagna) riservato a chi abbia acquistato un biglietto per le gare dei Torino 2025 FISU Games. Lo sconto è valido per sei mesi dalla data di emissione del biglietto e si ottiene presentando il biglietto dei Torino 2025 FISU World University Games presso le biglietterie dei musei.

"Aspettando TORINO 2025 FISU World University Games” presso il Centro Commerciale Lingotto : un mese di appuntamenti che, da sabato 23 novembre 2024 a domenica 12 gennaio 2025, animerà il cortile 3 e il padiglione 5 del Centro Commerciale Lingotto per festeggiare l’arrivo dei giochi universitari invernali.

Progetto Nikon: un racconto dei Giochi “per immagini” realizzato da Nikon in qualità di Official Sponsor dei Torino 2025 FISU World University Games, attraverso un team di 10 esperti fotografi con la loro Nikon al collo riprenderanno con qualità e precisione ogni gara ed allenamento per narrare non solo le prestazioni atletiche ma anche le emozioni che caratterizzano ogni specialità. Insieme al team dei dieci fotografi Nikon, troverà spazio una nutrita squadra di giovani fotografi e videomaker appartenenti al gruppo dei Nikon Creators, composto da talenti emergenti nel campo della fotografia e del video che avranno il compito di raccontare il “dietro le quinte” dei Giochi.

Ad aprire e chiudere questo vastissimo programma culturale rientrano a pieno titolo le CERIMONIE DI APERTURA E CHIUSURA dei Giochi, la cui direzione artistica è a cura di Masters of Magic, realtà che ha rivoluzionato l'arte magica con una filosofia di spettacolo innovativa fondata da Walter Rolfo nel 2008, realtà che ha rivoluzionato l'arte magica con una filosofia di spettacolo innovativa.

La Cerimonia di apertura si terrà il 13 gennaio 2025, dalle ore 19:30 alle ore 21:30, all’Inalpi Arena.

Tutto inizierà con un’emozionante Performance di Apertura che trasporterà il pubblico in un viaggio simbolico dal Mondo a Torino, in cui si esibirà il maestro di fama mondiale Giovanni Allevi. Un video introduttivo racconterà il percorso geografico e culturale che ha condotto l'Universiade, attraverso l'Europa e le meraviglie italiane, fino alla nostra città e, subito dopo, la Performance Artistica darà vita a un omaggio vibrante alle discipline sportive.

I Ping Pong Pang, una crew di ballerini di hip hop, accompagneranno i loro movimenti energetici con il ritmo coinvolgente degli Psycodrummers, un gruppo di

percussionisti. Ospiti della serata anche i Magus Utopia, famosi illusionisti e Campioni Mondiali di Magia, che si esibiranno in un atto mozzafiato.

La performance sarà arricchita dalla partecipazione di ballerini e volontari che daranno vita a una coreografia straordinaria, per culminare nel Giuramento degli Atleti e degli ITO (International Technical Officials) e nella cerimonia di ’Accensione della Fiaccola. Tedofori d’eccezione porteranno la fiamma attraverso l’arena, prima che un drone luminoso la prenda simbolicamente in volo per illuminare Piazza Castello, accendendo il braciere, un gesto che rappresenta il cambiamento e la speranza per il futuro.

La cerimonia di chiusura si terrà il 23 gennaio 2025, dalle ore 20:00 alle ore 23:30, nella suggestiva Piazzetta Reale, dove si celebrerà la conclusione di questa straordinaria manifestazione internazionale. Il programma prenderà vita con una performance di illusionismo di Matteo Fraziano, che, attraverso affascinanti giochi di ombre cinesi, renderà omaggio a tutte le discipline sportive e agli atleti che hanno partecipato ai giochi, continuando con una serie di altre performance artistiche e con l’esecuzione dal vivo di un trio di cantanti lirici. Con lo spegnimento del calderone WUG FISU, verrà ufficialmente annunciata la chiusura della manifestazione. La cerimonia si concluderà con il DJ SET di Fargetta, che darà vita alla piazza con un’esplosione di energia, accompagnata da uno spettacolo di luci e un imponente ledwall.

I biglietti per assistere alle gare e alle Cerimonie di Apertura e Chiusura e per il Gala si trovano sulla piattaforma a questo link.

DICHIARAZIONI ISTITUZIONALI

ALESSANDRO CIRO SCIRETTI - Presidente Comitato Organizzatore Torino 2025 Fisu World University Games

«Il tema della cultura, dello sport, dei grandi eventi, del rilancio del territorio e del ruolo delle università è centrale per lo sviluppo di una società dinamica e competitiva. Questi elementi, quando combinati, possono generare sinergie straordinarie, ed è esattamente questo il significato al centro dei Torino 2025 FISU World Unversity Games: la creazione di network tra atenei, enti culturali, istituzioni locali e organizzatori di eventi per dar vita ad una reale una condivisione di risorse e competenze che promuova l’innovazione e il dialogo interculturale. I Giochi di Torino 2025 saranno non solo una grande vetrina per far conoscere i beni artistici e paesaggistici locali a un pubblico internazionale, ma anche una grande occasione per creare itinerari turistici che uniscano siti di interesse storico-artistico con impianti sportivi iconici, senza dimenticare l’eredità duratura che lasceranno nei territori ospitanti, che comprende la rinascita e l’ammodernamento degli impianti stessi e una maggiore consapevolezza diffusa del patrimonio culturale locale, promuovendo l’arte e le tradizioni della nostra Regione e il suo eccellente sistema Universitario».

MARINA CHIARELLI – Assessore allo Sport e alla Cultura della Regione Piemonte

«I Torino 2025 FISU World University Games sono un incontro tra sport, cultura e sapere. I giovani sono i veri protagonisti: portatori di energia, creatività e nuove idee, sono il seme di ogni cambiamento. L’Intelletto ci offre la capacità di comprendere e interpretare il mondo. La Saggezza, frutto dell’esperienza, ci guida per non ripetere gli errori del passato. Il Futuro è lo spazio dove si intrecciano sogni, possibilità e impegno. E la Speranza ci spinge a credere e a lavorare per un domani più giusto e luminoso. È questa la visione che accompagna i Giochi: un evento che guarda avanti e unisce le forze migliori del nostro tempo».

DARIO GALLINA – Presidente della Camera di commercio di Torino

«Siamo lieti di sostenere il ricco programma culturale dei Torino 2025 FISU World University Games, che vedrà Torino e le sue montagne protagoniste della più grande celebrazione dello sport universitario internazionale invernale. Con il nostro contributo rivolto alla competizione accademica parallela a quella sportiva, vogliamo dare risalto alle progettualità ideate dagli universitari, tutte incentrate sulle sfide del nuovo millennio. Andremo a conoscere cosa progettano per il nostro futuro le giovani menti di domani su temi come sostenibilità, coesione sociale e nuovi modelli di lavoro».

JACOPO SUPPO – Vicesindaco Città Metropolitana

Il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo sottolinea che «sin da quando la Città metropolitana ha deciso di entrare a far parte del Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari Invernali Torino 2025, mettendo in capo le proprie competenze e le professionalità di cui dispone, abbiamo sottolineato che stiamo per cogliere un’occasione imperdibile per la promozione turistica del territorio. Perché gli sportivi universitari sono in tutto il mondo la classe dirigente del futuro e, insieme ai loro allenatori e accompagnatori, sono potenziali visitatori delle nostre città e delle nostre vallate nei prossimi anni. Torino 2025 è però importante anche a livello locale, per promuovere tra le giovani generazioni i valori e la cultura dello sport e della vita sana all’aria aperta, a Torino come a Sestriere, a Torre Pellice come a Pinerolo, a Bardonecchia come a Pragelato. Il programma degli eventi culturali e di aggregazione che ci apprestiamo a vivere spazia dal divertimento puro all’arte, dal design alla fotografia, dalle arti multimediali alla musica. I giovani e i giovanissimi torinesi, pinerolesi, sestrierini, bardonecchiesi, pragelatesi e torresi hanno avuto e avranno tante occasioni per stare insieme e crescere culturalmente e come cittadini del futuro».

DOMENICO CARRETTA – Assessore allo Sport e ai Grandi Eventi Città di Torino

«Stiamo per vivere un’esperienza straordinaria. I Torino 2025 FISU World University Games saranno la combinazione perfetta di sport, passioni e valori. Le cinque macroaree - Giovani, Intelletto, Saggezza, Futuro e Speranza - scelte come filoni per organizzare il palinsesto di appuntamenti che investiranno tutta la città durante i giorni di gara, rappresentano il motore di un cambiamento positivo, di un’energia contagiosa, necessaria per affrontare le sfide del nostro tempo. Questa edizione dei FISU Games lascerà un segno indelebile non solo nel cuore degli atleti, ma anche nella nostra città e nella sua gente. Un evento che ci invita a guardare avanti, a investire nello sport e nei giovani talenti di domani».

FRANCESCO PENNAROLA – Direttore Conservatorio di Musica di Torino “Giuseppe Verdi”

«International Routes: Arts Creating Future” è un progetto del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca su fondi PNRR, nato in collaborazione con l’Accademia Albertina e lo IAAD Istituto d’Arte Applicata e Design, il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo e il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, l’Università e il Politecnico di Torino. Arts creating future nasce per costruire itinerari internazionali che mettano in contatto i giovani artisti, gli studenti e i ricercatori delle Istituzioni partner con realtà accademiche e professionali di Paesi europei e d’oltre oceano, facilitando la circolazione di idee e creatività, valorizzando il made in Italy e il nostro patrimonio materiale e immateriale. Punto di partenza di questo viaggio che attraversa l’Europa e giunge fino in Giappone e Corea, fino in Canada e Stati Uniti, sono le Universiadi di Torino 2025: ci piace pensare che gli artisti protagonisti di questo progetto contribuiranno a diffondere nel mondo il contenuto valoriale delle Universiadi, così come i giovani sportivi che partecipano ai giochi potranno portare con sé le emozioni che la musica dal vivo suscita nell’animo di chi ascolta».

SALVO BITONTI – Direttore Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino

«Le Universiadi rappresentano per Torino il futuro internazionale della città. L'Accademia Albertina di Belle Arti "Albertina", da molti anni impegnata nello sviluppo dell’attrazione internazionale della sua offerta formativa, è orgogliosa di poter contribuire a questo evento con l'ideazione delle medaglie per i vincitori dei giochi da parte di una nostra studentessa e di essere nella sua sede anche un hub mutimediale con le proiezioni delle gare in diretta sulla facciata de La Rotonda del Talucchi negli spazi del giardino. Vocazione internazionale della città e della sua Accademia storica, partner di un grande evento giovanile».

RICCARDO D’ELICIO - Vicepresidente Comitato Organizzatore e Presidente CUS Torino

«Un grandissimo evento sportivo oggi si abbina anche ad un grande programma culturale. Torino è sempre più una città internazionale, di cultura, di sport e, grazie ai grandi eventi e non solo, attira numerosi turisti da tutto il mondo. Sicuramente nel prossimo futuro migliaia e migliaia di studenti saranno attratti dal capoluogo sabaudo, che sarà visto sempre più come città vivibile a dimensione umana, città di formazione, città che crea sinergie anche grazie allo sport».