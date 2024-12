Autosped BCC Derthona: alla Cittadella dello Sport arrivano le campionesse d’Italia di Venezia

Ultimo appuntamento di campionato nel 2024 per l’ Autosped BCC Derthona , che alla Cittadella dello Sport ospiterà le campionesse d’Italia in carica dell’ Umana Reyer Venezia . La supersfida è in programma domani, sabato 21 dicembre, alle ore 18 : la gara è valida per la 1° giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1. Il match sponsor della gara è Allianz, azienda leader nel settore assicurativo in Italia e in Europa.

Le lagunari hanno conquistato il titolo di ‘campionesse d’inverno’ in questa stagione, assicurandosi anche la testa di serie numero 1 del tabellone della Final Four di Coppa Italia cui sono direttamente qualificate, mentre le Giraffe – quarte, a pari punti con Campobasso ma alle spalle delle molisane in virtù del risultato conseguito nello scontro diretto – affronteranno la O.ME.P.S. Battipaglia sabato 28 dicembre alle 17 alla Cittadella dello Sport.

La partita contro Venezia è dunque una partita dai tanti temi di interesse, a cominciare dal fatto che entrambe le Società vantano le prime squadre maschili e femminili nella massima serie, proseguendo poi per il livello delle giocatrici in campo e la cornice di pubblico attesa per questa grande sfida.

A presentarla è, come di consueto, coach Orazio Cutugno: «Siamo già a commentare l’inizio del girone di ritorno, che ci mette di fronte alla capolista. Speriamo che un granello di esperienza e consapevolezza in più per quanto fatto finora ci permettano di alimentare il desiderio di competere al meglio contro una grande squadra come Venezia, che arriverà inoltre con la voglia di riscattare le ultime battute d’arresto tra coppa e campionato».

CURIOSITÀ ED EX DELLA GARA

Alla partita sarà presente un banchetto del Canile di Tortona che venderà prodotti tipici del territorio, con l’obiettivo di finanziare le attività del canile stesso e della Casa dei Mici. Sarà presente anche il banchetto del merchandising della Società in cui potere acquistare i prodotti ufficiali del Club, tra cui il maglione di Natale del Derthona Basket.

Beatrice Attura (993 punti) è a 7 punti dai 1000 segnati in Serie A1 tra regular seasone playoff, e avrà la possibilità di raggiungere il traguardo nella partita di domani. La capitana delle Giraffe, che ha giocato a Venezia dal 2020 al 2022, è una delle tante ex dell’incontro: insieme a lei Caterina Dotto (in Laguna dal 2015 al 2018), Sofia Marangoni (a Venezia dal 2012 al 2014), Francesca Leonardi (dal 2017 al 2021), Francesca Melchiori (attualmente infortunata, che ha giocato in Reyer dal 2012 al 2017) ed Elisa Penna (dal 2012 al 2015 e dal 2019 al 2022).