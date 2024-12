50 anni di Collegno Basket: una grande festa di sport e passione

Domani, sabato 21 dicembre, il PalaCollegno si trasformerà in un palcoscenico d'eccezione per celebrare mezzo secolo di storia del Collegno Basket. A partire dalle ore 17, tifosi, atleti e appassionati sono invitati a unirsi ai festeggiamenti in un evento unico che unirà passato, presente e futuro del Collegno Basket, brindando ai successi che verranno! Questo lo spirito che animerà l’intera giornata che vuole celebrare non solo i traguardi raggiunti, ma anche il grande entusiasmo per i prossimi obiettivi.