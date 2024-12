La Bertram ha bisogno di uno sforzo extra a Pistoia

Ultima trasferta del 2024 per la Bertram Derthona. La squadra bianconera è attesa domani alle ore 17:30 al PalaCarrara di Pistoia dai padroni di casa dell’Estra, nella sfida della 12^ giornata della Serie A Unipol. A quattro turni dalla fine del girone d’andata i tortonesi cercano una vittoria preziosa per restare dentro la zona-playoff con maggior forza per centrare la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. L’avversaria, che a inizio novembre ha cambiato guida tecnica passando da Dante Calabria all’attuale coach Zare Markovski, è reduce da cinque sconfitte di fila ma tutte contenute entro i sei punti di scarto, tra cui la trasferta dell’ultimo turno a Scafati persa dopo due overtime (107-102). I toscani occupano la terzultima posizione della classifica con 6 punti, esattamente la metà del bottino del Derthona, ottavo per gli scontri diretti con le altre tre squadre anch’esse a quota 12, Trieste, Treviso e Milano. Proprio la vittoria ottenuta dalla Bertram su Milano ad inizio mese al Forum ha reso Pistoia l’unica formazione dell’attuale campionato non ancora battuta a livello di Serie A dal club piemontese, fermo allo 0-2 della passata stagione contro l’allora matricola toscana.

200 VOLTE SEVE Con la gara di domani Luca Severini toccherà le 200 presenze a referto in Serie A. Di queste più della metà (110) la 28enne ala grande del Derthona e della nazionale italiana le ha fatte registrare con la formazione di cui da quest’anno è capitano, mentre 71 le ha collezionate con Pistoia, società con cui ha esordito nel massimo campionato con le sue tre stagioni in Toscana divise in due parentesi (dal 2014 al 2016 e nel 2018/19). A proposito di ex, nel roster dei padroni di casa spicca Semaj Christon, 39 volte bianconero nel 2022/23.

DOVE VEDERLA IN TV Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN.

DICHIARAZIONI «E’ la nostra terza trasferta in dieci giorni tra campionato e coppa, quindi l’obiettivo dopo la partita di martedì a Manresa è stato recuperare energie», dice coach Walter De Raffaele. «Soprattutto stiamo cercando di recuperare qualche giocatore, siamo in una condizione molto difficile, con pochi giocatori che si sono allenati. Gorham verrà rivalutato tra due settimane, Vital non è al meglio dopo il problema all’adduttore che gli ha fatto saltare la partita in Spagna e in settimana si è fermato anche Kuhse. Ci troviamo di fronte un’avversaria di grande qualità, in particolare nei primi sei giocatori, e che gioca in casa davanti ad un pubblico caldo che conosco molto bene, quindi sarà una gara molto dura. Pistoia ama correre il campo, tirare in pochissimo tempo, ha tanti tiratori pericolosi, Rowan, Forrest, anche i lunghi sono molto atipici, ha Christon che a Tortona si conosce bene. Insomma, è una squadra che può fare tranquillamente tanti punti».