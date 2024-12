Il Gulliver Derthona supera anche il Campus Varese e allunga la striscia di vittorie

La squadra bianconera sale così a 7 vittorie in campionato e, in attesa degli altri risultati, si avvicina ulteriormente alla parte alta della classifica della Division A della Conference Nord-Ovest della quarta serie nazionale, occupando attualmente il settimo posto.

Dopo un avvio a rilento, in cui il Derthona fatica a trovare la via del canestro per quasi quattro minuti, i bianconeri riescono comunque a chiudere il primo quarto in vantaggio di un punto, 17-16. Nel secondo, sebbene Varese tenti di allungare, sono i padroni di casa a reagire e a chiudere la prima metà di partita con un margine di +6 (40-34).

Al rientro in campo, il Gulliver scappa subito con un parziale di 12-0, firmato Farias e Korlatovic: ottime le prestazioni dei due Leoni, determinanti per l’allungo tortonese.

L’ultimo periodo vede i bianconeri controllare la partita con un vantaggio di 11 lunghezze (62-51), riuscendo poi ad aumentare ulteriormente il gap con gli avversari, toccando anche i 16 punti di margine. Nonostante una reazione di Varese che, aggrappata ai canestri di Assui, recupera qualche punto, il Derthona non perde la concentrazione e chiude la partita con il punteggio di 81-71.

Nell’ottima prestazione di squadra risalta la doppia doppia di Bruno Farias con 16 punti e 10 assist e l’impeccabilità sotto canestro di Armin Korlatovic come dimostra il suo eloquente 8/8 da due.

Dopo la pausa natalizia il prossimo impegno per il Gulliver Supermercati è fissato per mercoledì 8 gennaio alle ore 20:30 a Boffalora Sopra Ticino (MI) sul campo dell’Oleggio Basket.

Gulliver Supermercati Derthona 81

Campus Varese 71

Parziali (17-16, 40-34, 62-51)

Derthona: Fogliato ne, P. Lisini 3, Farias 16 (6/7 da due, 6 reb, 10 ast), Albertinazzi 8, Korlatovic 19 (8/8 da due, 4 reb), Diodati 3, Aprile 5, Brizzi 7, W. Bellinaso 4, Gatti 8 (6 reb, 4 ast), Josovic 7, Cissè 1. All.re Ansaloni, sss. Fanaletti, Censurini.

Varese: Carità, Bosio 6, Tapparo 13, Th. Scola 17, Avvinti 2, Kouassi 6, Villa ne, Reghenzani ne, To. Scola 1, Prato 5, Assui 21. All. Roncari.

Arbitri: Sarzano e Scolaro.