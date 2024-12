Igor Agil Volley: la serie B2 cede alla capolista Alessandria

Per le Igorine in campo Colombo opposto e Ianuale in regia, Ojienelo e Bibolotti al centro, Dodi e Guatteo schiacciatori, Badalamenti libero (in campo anche Laneve, Annovazzi, Martelli e Mihali).

Nel primo set le Igorine partono in salita e sull’1-6 è pausa per Galesso. Colombo per il 7-12, Alessandria mette a terra tanti palloni e Galesso richiama di nuovo le sue sul 12-18. Il primo finale è delle ospiti: 16-25. In equilibrio l’inizio del secondo set (6-6) e con il muro le Igorine si porta avanti 7-6. Attacco out di Alessandria ed è 14-12, le Igorine corrono ed è 21-16. Alessandria accorcia e impatta 21-21; le Igorine continuano a lottare ed è punto a punto fino alla fine: sul 26 pari si fa sentire il muro e un attacco out consegna il 28-26 e 1 pari.

Nel terzo set Igorine sotto 2-4 impattano e sorpassano con Dodi (6-5). Palla a terra ed è 14-12 e pausa per Alessandria. Le Igorine si portano sul 16-12, poi concedono il rientro (16 pari) ed è pausa per le trecatesi sul 17-19. Alessandria è più precisa ed è 20-25 e 1-2. Nel quarto set la Igor sta al passo fino al 7-8, poi è parziale delle ospiti che siglano il 7-12 e le Igorine si trovano a rincorrere. Il divario aumenta e la capolista si porta a casa il match (14-25).

Igor AGIL Volley 1

Acrobatica Group Alessandria 3

Parziali (16-25; 28-26; 20-25; 14-25)

Igor: Laneve, Guatteo, Maestrelli, Annovazzi, Bibolotti, Marelli (L), Colombo, Martelli, Badalamenti (L), Dodi, Ojienelo, Mihali, Ianuale, Sclavo. All. Galesso.

Alessandria: Crespi, Cassarino, Ferrari (L), Marku E, Scarabottini, Mirabelli, Guaschino, Marku R, Gatti, Tomasi (L), Trombin, Catozzo. All. Bellagotti.