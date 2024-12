Collegno Basket: 50 anni di emozioni!

Il PalaCollegno è stato teatro di una giornata speciale per celebrare i 50 anni di storia di Collegno Basket . Un evento ricco di emozioni, che ha visto la partecipazione di ex giocatori, allenatori, tifosi e personalità storiche del club.

Le celebrazioni sono iniziate alle ore 17 con l’All Star Game, dove una selezione di ragazzi delle giovanili si è sfidata sul parquet. A seguire, il “3 Point Contest” ha regalato emozioni con la vittoria di Simone Maiorano, che ha superato il fratello Davide in una finale tutta in famiglia. Il culmine della festa è stato lo spettacolare “Slam Dunk Contest” vinto da Riccardo Masci, con schiacciate spettacolari che hanno infiammato pubblico e tifosi.

Durante il brindisi, tanti volti storici hanno ricordato il passato del club, tra cui il fondatore e presidente per 32 anni, Giovanni Garrone e Massimo Pianotti, altro storico presidente, che ha guidato il club per 16 anni. Fabrizio Milone, attuale presidente, ha sottolineato il valore della comunità e la missione di guardare al futuro senza dimenticare le radici.

La serata si è chiusa con la sfida di Serie B tra i Lions di coach Comazzi e la capolista Oleggio Magic Basket, un match difficile per i padroni di casa, conclusosi con una sconfitta per 61-89. Tra i migliori in campo per Collegno spiccano le prestazioni di Fracasso (15 punti), capitan Tarditi (15) e Milone (13), mentre per Oleggio si sono distinti Lonati (17 punti), Van Elswyk (13) e Suigo (10) e Casella (10).

Gara dai due volti per i Lions che hanno giocato un ottimo primo tempo, nonostante alcune assenze importanti. De Bartolomeo è rimasto in panchina per un problema fisico e Castellino ha dovuto rinunciare dopo pochi minuti per lo stesso motivo. Guidati da Fracasso, capitan Tarditi e Milone i biancorossi hanno ricucito gli strappi imposti da Oleggio e messo la testa avanti per larghi tratti del primo periodo. Il secondo tempo ha visto salire in cattedra la squadra di coach Catalani che grazie al talento e alla freschezza dei giovani squali, ha preso il largo. Difesa asfissiante e contropiede le armi che hanno messo ko i Lions. I ragazzi di coach Comazzi hanno un solo grande obbiettivo nel 2025, quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Il 2025 sarà anche l'anno delle opportunità per continuare a crescere come squadra e comunità.

LA GARA

Starting five per Collegno con capitan Tarditi, Milone, Fracasso, Quagliotto e Obakhavbaye. Oleggio risponde con Casella, Garavaglia, Toffanin, Suigo e Lonati.

Gli squali partono forte con un parziale di 0-7 guidato da Lonati, ma i Lions rispondono con Fracasso, protagonista con due triple e un jumper che permettono a Collegno di portarsi sul 17-10. Gli ospiti sfruttano la loro aggressività difensiva per recuperare palloni e chiudere il quarto avanti 19-21.

Nel secondo periodo equilibrio totale tra le due squadre. Tarditi e Bossola mantengono i Lions a contatto con canestri pesanti, mentre Lonati e Suigo dominano per Oleggio. La tripla di un ispiratissimo Lonati sulla sirena manda gli ospiti all’intervallo lungo con un piccolo margine (40-44).

Dopo la pausa lunga gli squali aumentano la pressione difensiva, mettendo in difficoltà l’attacco di Collegno. Lonati segna ancora dall’arco e in contropiede, supportato da Van Elswyk e Garavaglia, che consolidano il vantaggio di Oleggio fino al +16 (50-66) di fine periodo.

Nell’ultima frazione la capolista prende definitivamente il largo. Pilotti segna la tripla del +20, si iscrive a referto anche Marcato per Collegno, ma gli risponde subito Karem dall’altra parte. Tarditi con 4 liberi in fila tiene vive le speranze di Collegno, gli squali però non mollano di un centimetro. De Ros e Kovachev allungano ancora per gli ospiti e sempre Kovachev mette il sigillo alla gara fissando il punteggio sul 61-89 per Oleggio, che vince la sue tredicesima gara consecutiva.

TABELLINI

Collegno Basket – Oleggio Magic Basket 61-89

Parziali (19-21, 40-44, 50-66)

Collegno Basket: Marcato 3, Milone 13, Castellino, Tarditi 15, Donnini, Quagliotto, Fracasso 15, Obakhavbaye 3, Grillo, Ferrero ne, De Bartolomeo ne, Bossola 12. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Oleggio Magic Basket: De Ros 5, Casella 10, Karem 4, Pilotti 6, Toffanin, Borsani, Suigo 10, Lonati 17, Garavaglia 8, Ceccato 8, Van Elswyk 13, Kovachev 8. All. Catalani. Ass. Nalon, Cardelli.