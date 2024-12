Oleggio Basketball: per Natale la tredicesima vittoria consecutiva

Per Collegno in campo Milone, Quagliotto, Fracasso, Obakhavbaye e Tarditi; per gli Squali Casella, Toffanin, Lonati, Garavaglia e Suigo. Partenza sprinti per gli Squali (0-7 con Lonati dall’arco). Fracasso è il primo di casa a forare la retina ed è anche protagonista della rimonta e sorpasso (17-10). Ceccato ne sigla cinque in fila ed è 19-15, con Casella e Suigo 19 pari. Primo finale 19-21. Lonati allunga (19-23), Collegno sta a contatto (25-24) ed è punto a punto (33-33). Parziale degli Squali con Karem in contropiede ed è 33-37 con pausa per casa. Sul 40-41 e una manciata di secondi da giocare è Catalani a richiamare i suoi e in sette secondi Lonati serve la tripla allo scadere (40-44).

Impatta Collegno alla ripresa (44 pari), Suigo e Garavaglia in un amen fanno il parziale ed è 44-52 e pausa per Collegno; Lonati dall’arco mette la doppia cifra di vantaggio (44-55). Squali serrati in difesa e Collegno fatica, Van Elswyk al ferro per il 46-62 e quando mancano due minuti Collegno chiama di nuovo la pausa; terza sirena 50-66. Nel quarto quarto gli Squali sono bravissimi a gestire; Kovachev al ferro e in contropiede dà la sferzata decisiva e all'ultima sirena è 61-89.

Collegno Basket 61

Oleggio Magic Basket 89

(19-21; 21-23; 10-22; 11-23)

Collegno: Bossola 12, Milone 13, Castellino, Tarditi 15, Donnini, Quagliotto, Fracasso 15, Obakhavbaye 3, Grillo, Marcato 3, Ferrero ne, De Bartolomeo ne. All. Comazzi.

Oleggio: De Ros 5, Casella 10, Karem 4, Pilotti 6, Toffanin, Borsani, Suigo 10, Lonati 17, Garavaglia 8, Ceccato 8, Van Elswyk 13, Kovachev 8. All. Catalani.