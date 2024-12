La Bertram festeggia il Natale con il blitz vincente a Pistoia

I bianconeri battono i padroni di casa dell’Estra Pistoia per 93-89 nella 12ª giornata della Serie A Unipol e possono passare il Natale in una posizione di classifica più confortante dentro la zona-playoff, scalando in avanti di una posizione rispetto all’ultimo turno, dall’ottavo al settimo posto, complice la sconfitta dell’ex coinquilina Treviso a Sassari. Con il settimo successo del proprio campionato, la Bertram sconfigge oltretutto l’unica avversaria contro cui non aveva mai vinto a livello di Serie A nel panorama attuale delle formazioni che compongono il massimo torneo. Il Derthona può così festeggiare anche un doppio numero 200 significativo a livello personale di due suoi elementi, le presenze a referto in Serie A del capitano Luca Severini, in campo per 28 minuti molto produttivi nel perdurare dell’assenza per infortunio di Justin Gorham, e le vittorie ottenute sempre in Serie A dal coach Walter De Raffaele.

Gara andata a strappi per quasi tutto il suo svolgimento, Tortona impatta bene il match con il 7-18 dopo appena 5 minuti mostrando subito alcuni degli aspetti che le faranno vincere la partita, le numerose triple a segno (15/34, il conto finale), inizialmente di Vital (5/9) e poi anche di Baldasso (4/6), e il dominio completo a rimbalzo, soprattutto offensivi (18 contro i 7 pistoiesi, quanti quelli presi dal solo Kamagate, 14 in totale per lui). Ma più volte i Leoni subiscono le rimonte di Pistoia, che riesce a mettere anche la testa avanti a metà del secondo quarto sulla scia delle triple di Forrest e delle iniziative di Paschall (43-36 al 16’). Il prepotente controbreak ospite di 0-15 con Tommy Kuhse nelle vesti di trascinatore per sé e i compagni (8 assist a fine partita) è il motivo per cui la Bertram si riappropria del punteggio all’arrivo dell’intervallo lungo, 46-51.

Al rientro in campo Tortona prova nuovamente a scappare, ai canestri da fuori di Strautins e Baldasso si unisce anche il lottatore Zerini, suo il canestro che a metà terzo periodo eguaglia il massimo vantaggio piemontese sul 55-66, Pistoia però non molla e all’ultima minipausa è ancora perfettamente in partita, 70-74. L’allungo decisivo arriva a cinque minuti e mezzo dal termine e parte dal 78-83, Strautins e Kamagate si dividono equamente quattro canestri per l’80-92 che a tre minuti dalla sirena finale decide di fatto la sfida. In realtà l’Estra nelle ultimissime battute riesce più che a dimezzare lo svantaggio arrivando anche a -4 con il solito Forrest (89-93), ma la sesta tripla del play-guardia americano arriva quando mancano appena 4” che non possono togliere la gioia alla Bertram.

In classifica Tortona sale a 14 punti, in compagnia di Trieste nei confronti della quale paga lo scontro diretto a sfavore, e stacca Treviso, rimasta a 12 insieme a Milano, attesa dal posticipo casalingo di domani sera contro Trapani. Tra una settimana i bianconeri chiuderanno il 2024 ospitando la capolista Dolomiti Energia Trentino nella terzultima giornata d’andata, appuntamento per domenica 29 novembre alle ore 16:45 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

DICHIARAZIONI «Una vittoria molto importante per noi, ci permette di restare attaccati a tutti quelli che sono i nostri obiettivi, all’interno di un progetto che stiamo portando avanti in mezzo a molte fatiche, come è anche logico che sia», dice coach De Raffaele. «E’ stata una settimana dura, venivamo dalla coppa, con il relativo dispendio di energie che comporta, devo ringraziare lo staff medico che ha rimesso in piedi Vital che a Manresa non ha potuto giocare per infortunio. So bene, per le diverse volte che ci ho giocato e perso, come a Pistoia il pubblico sia determinante, quindi siamo stati bravi ad approfittare del clima morbido che si respirava oggi dentro il palazzetto rispetto al modo consueto in cui il pubblico pistoiese riesce a trascinare la sua squadra. Noi – continua – abbiamo avuto davvero un ottimo impatto alla sfida, poi abbiamo preso il ritmo frenetico di gioco di Pistoia che non è il nostro gioco e siamo andati più in difficoltà. Già prima della fine dell’intervallo abbiamo ripreso il filo e poi, anche grazie alla difesa a zona, nel terzo e quarto periodo siamo stati bravi a tenere il controllo della partita. Dedico la vittoria a mio figlio Nicola che oggi compie 20 anni».

Estra Pistoia 89

Bertram Derthona 93

Parziali (26-28, 45-51, 70-74)

Pistoia: Benetti ne, Christon 11, G. Della Rosa 5, Anumba, Paschall 16, Pinelli ne, Rowan 13, Kemp 12, Forrest 24, Chiti ne, L. Saccaggi ne, Silins 8. All. Markovski.

Bertram: Zerini 4, Vital 21, Kuhse 15, Candi, Denegri, Strautins 16, Baldasso 13, Kamagate 14, Biligha 4, Severini 6, Josovic ne, Weems. All. De Raffaele.

Arbitri: Man. Attard di Priolo Gargallo (SR), Bongiorni di Pisa, Lucotti di Binasco (MI).