Fulgor Basket: si interrompe la stricia positiva ad Agrigento

L'immediato 5-0 interno accende i motori dei padroni di casa, ma la Fulgor rimane sul pezzo e accorcia velocemente con Maruca e Corgnati e sempre con quest'ultimo sorpassa sul 5-7. Piccone tiene le redini della regia della Moncada Energy e mette in ritmo i compagni dall'arco dopo un lungo punto a punto che permette loro di chiudere avanti 19-13. La Paffoni continua a inseguire nel secondo quarto arrivando a un passo, ma sempre respinta all'ultimo, con Agrigento che tiene la testa avanti fino al 29-29 pari, quando Misters e Maruca combinano tre triple in sequenza per pareggiare e mettere la freccia con il tiro libero proprio di Maruca. Agrigento però non si scompone e riprende subito il pallino della partita, riuscendo a raggiungere l'intervallo sopra di 5 (38-33).

Agrigento continua a spingere nel secondo tempo mantenendo le distanze e rischiando la fuga, impedita da uno stoico Balanzoni da 14 punti nella frazione, che permette così alla Fulgor di rimanere in partita e toccare un nuovo sorpasso sul 54-55 con il canestro di Paolin. I padroni di casa restano però in carreggiata e riescono a tornare in vantaggio con la tripla di Disibio che muove la retina a un minuto dall'ultimo quarto. I 10' finali si fanno in salita per i rossoverdi dopo un breve confronto punto a punto a causa della tripla di Piccone, che segna il 66-60 interno replicando il colpo poco dopo per un +9 che lancia in fuga Agrigento. Disibio firma anche il +11 e la Paffoni torna in gara con le triple di Misters e Ferraro, ed è proprio quest'ultimo a crederci fino in fondo e riportare i suoi a -2 (78-76) con due tiri dall'arco consecutivi. La Moncada Energy replica e ancora Ferraro fa intravedere la speranza sul -1 con un 3/3 dalla lunetta, ma con il tempo che corre la mano dei padroni di casa non trema dalla linea del tiro libero e gli ultimi tentativi a vuoto sanciscono la sconfitta dei Lupi.

Moncada Energy Agrigento 84

Paffoni Fulgor Basket Omegna 79

Parziali (19-13, 19-20, 21-24, 25-22)

Moncada Energy Agrigento: Fabrizio Piccone 15 (0/5, 3/5), Gabriele Romeo 13 (4/5, 1/4), Nicolas Morici 12 (4/4, 0/5), Albano Chiarastella 11 (2/4, 0/1), Giulio Martini 8 (4/4, 0/0), Robert Disibio 8 (1/4, 2/3), Mait Peterson 7 (3/7, 0/0), Emanuele Caiazza 6 (1/1, 1/2), Alessandro Scarponi 4 (2/3, 0/2), Riccardo Rizzo 0 (0/0, 0/0), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0), Dennis Erhaghewu 0 (0/0, 0/0).

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Jacopo Balanzoni 18 (7/12, 0/1), Andris Misters 16 (4/7, 2/7), Massimiliano Ferraro 15 (0/1, 4/9), Francesco Paolin 12 (2/6, 2/6), Matteo Maruca 11 (1/2, 2/3), Matteo Corgnati 5 (1/5, 1/3), Diego Terenzi 2 (1/1, 0/0), Arsenije Stepanovic 0 (0/4, 0/3), Saverio Mazzantini 0 (0/0, 0/0), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0).