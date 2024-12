Il Club76 accoglie il Natale con una pioggia di vittorie

In Serie A1 le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli hanno ceduto 3-0 in trasferta contro Novara. In Serie B1 MTS Tecnicaer ha vinto 0-3 contro Clericiauto Cabiate Co. In Serie B2 L’Alba Volley ha vinto 3-1 contro Cus Pavia.

Le ragazze del duo Moglio – Ollino in serie B2 hanno ceduto al tie break 2-3 contro Lilliput Pallavolo. Lilliput si aggiudica il derby della collina torinese vincendo una gara divertente in cui Chieri ha messo in mostra un gioco incisivo, condito di grinta e voglia di vincere. Rimane l’amaro in bocca per avere rimediato un solo punto, ma è grande la soddisfazione per avere visto un gran bell’atteggiamento in campo in tutte le fasi della gara. Top scorer per Chieri Biagianti con 26 punti, seguita da Lavagnino con 14 e da Giannelli con 11 punti. Prossima gara al PalaViscontini di Milano sabato 11 gennaio alle 21 contro Viscontini Tea Consulting.

L’U18 di Chieri ha vinto 1-3 contro Union Volleyball Pinerolo. Un Chieri volitivo e concentrato vince in modo convincente recuperando un set alle pari età di Union Volley giocando in trasferta a Pinerolo.

In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Libellula Volley. Dopo i rimpianti per la sconfitta della scorsa settimana, le giovani ragazze della Serie C, guidate da Silvia Asola, tornano in campo con grinta e determinazione. La squadra gioca una buona parte del primo set, aggredendo le avversarie e mostrando un gioco incisivo. Tuttavia, a metà del set e nel secondo parziale, incontrano qualche difficoltà, ma non si lasciano abbattere, recuperando un parziale di 23-18 per le avversarie con tenacia, aggiudicandosi il secondo set ai vantaggi. Questa vittoria rappresenta un passo importante nella crescita del gruppo, non solo sul piano tecnico, ma anche dal punto di vista del morale. Un segnale positivo che dimostra la forza di un team unito, pronto a superare le difficoltà e a guardare avanti con fiducia.

Vittoria anche in I Divisione per le ragazze del Club76 Playasti 2010, che la spuntano 0-3 contro Lab Travel Cuneo. Parte con una vittoria il girone di ritorno, nel corso di una gara in controllo nei primi due set, qualche rischio in più nel terzo a causa di qualche errore di troppo.