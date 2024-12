L’Mts Tecnicaer Santena vince anche in trasferta, a casa del Cabiate

Nel primo set come anticipato l'Mts parte molto bene, Cabiate regge solo nei primi punti, poi sotto i colpi di Riva, Nardoianni e Destefanis, con una Granieri che distribuisce il gioco in modo preciso e veloce, si portano avanti per 18-12, costringendo il coach di casa a chiamare il time out. Nella seconda metà del set, (23-19) però, la ricezione santenese inizia a vacillare ed essere meno precisa, rendendo pericoloso il gioco delle ospiti. Il Cabiate inizia così a ridurre la distanza dalle avversarie e sul 23-21, coach Manno chiama un time out per cercare di non perdere la concentrazione. Dopo un errore in attacco entra Tesanovic al suo esordio con la maglia delle tigri santenesi al posto di Malinov. Cabiate sbaglia il servizio e manda l'Mts al set ball sul 24-22. Le padrone di casa si portano sul 24 pari con un altro errore in attacco delle tigri santenesi. Ci pensa però l'attacco del Cabiate a tirare a rete, consegnando nuovamente il set point alle santenesi. Ci pensa un pallonetto insidioso della neo entrata, Tesanovic a chiudere il parziale per 26-24.

Nel secondo set, Destefanis e compagne subiscono il gioco delle padrone di casa che si portano subito sul 5-1. Coach Manno chiama il primo time out per cercare di scuotere un po' gli animi e cercare la giusta reazione dalle sue ragazze. Reazione che arriva e colpo dopo colpo l'Mts Tecnicaer Santena pareggia i conti. Con il turno al servizio di Cantamessa, che mette a segno anche un ace e un muro invalicabile di Riva, si arriva al 7 pari. Con un errore in attacco delle padrone di casa, arriva anche il sorpasso delle tigri santenesi. Il set prosegue punto a punto fino al 16 pari, quando ancora una volta l'Mts prende le distanze portandosi nuovamente in vantaggio con un parziale di 3 punti (19-16) con il turno al servizio di Granieri. Da questo momento Destefanis e compagne non concedono più nulla alle avversarie, colpendo forte in attacco e facendo buona guardia a muro. Ancora una volta è Santena che arriva al set point sul 24-19, grazie ad un errore dell'attacco "casalingo" di Crespi, le ospiti vincono per 25-19 il secondo set.



In vantaggio per due a zero, il terzo set inizia con il piede schiacciato sull'acceleratore per Destefanis e compagne che proprio con il turno al servizio della sua capitana si trovano in vantaggio per 6-1. Con il turno al servizio di Nardoianni, il parziale arriva sul 11-3 grazie anche a due ace messi a segno proprio dall'opposto santenese. In vantaggio di 7 punti entra Venco al posto di Granieri e sul 17-11 entra Vione, classe 2008 al posto di capitan Destefanis. Mantenendo il largo vantaggio sulle avversarie, l'Mts si porta alla fine del set: con un attacco ancora una volta di Riva che risulterà anche essere la MVP della partita, si arriva al match point. Ci pensa Nardoianni a chiudere tutte le ostilità per 25-18.

La prossima partita sarà sabato 11 gennaio 2025 al Palaser di Santena, che ospiterà la Pallavolo Colleoni Bergamo.



CAMPIONATO NAZIONALE B1 FEMMINILE - GIRONE A - 11ª GIORNATA

CLERICIAUTO CABIATE 0

CO VS MTS TECNICAER SANTENA 3

Parziali (24/26, 19/25,18/25)

CLERICIAUTO CABIATE: Gotti 9, Bordignon 10, Nagy, Carpani, Colombo (K) 5, Casarotti 3, Passuello, Crespi 8, Niccoli, Ghezzi, Bizzotto 3

Liberi: Della Canonica, Stella

Allenatori: Reali, Giussani

MTS TECNICAER SANTENA: Tonelli, Granieri, Vione, Malinov 7, Venco, Nardoianni 12, Greco, Riva 15, Cantamessa 9, Destefanis (k) 16, Tesanovic 2.

Liberi: Formaggio, Lazzarin

Allenatori: Manno, Destefanis, Cusolito