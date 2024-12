Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in campo al PalaFenera per il Boxing Day con Cuneo

L’appuntamento al PalaFenera è il tradizionale Boxing Day del 26 dicembre. La partita, con fischio d’inizio alle ore 17, valevole per il secondo turno del girone di ritorno della Serie A1 Tigotà, opporrà le biancoblù alla Honda Olivero Cuneo.

Nella prima giornata del girone di ritorno entrambe le squadre sono rimaste a bocca asciutta, infatti mentre le chieresi hanno perso 3-0 a Novara le cuneesi si sono arrese 1-3 nel proprio palazzetto a Scandicci. I tre punti in palio, preziosissimi per i rispettivi obiettivi, offrono dunque tanto a Chieri quando a Cuneo un’immediata occasione di riscatto.

Si tratta del diciannovesimo derby fra i due club che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018, con un bilancio undici vittorie a sette a favore di Chieri che si è imposta 0-3 nella gara d’andata conquistando a Cuneo la sua affermazione stagionale da 3 punti.

Quattro gli ex. Fra le chieresi tre giocatrici hanno difeso in passato i colori cuneesi: Lucille Gicquel, Ilaria Spirito e Katerina Zakchaiou. Nello staff di Cuneo c’è invece il viceallenatore Emanuele Aime, assistente delle statistiche di Chieri dal 2017 al 2022.