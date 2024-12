GRANTORINO Basketball Draft: l'U19 Eccellenza batte Cantù

Ultima gara del 2024 al PalaCollegno e grande soddisfazione per l’Under 19 Eccellenza di GRANTORINO Basketball Draft, che si impone su Gorla Energia Pallacanestro Cantù con il punteggio di 76-65. Un successo che vale doppio, non solo per i due punti in classifica ma anche per il sorpasso sui lombardi, con i gialloblù ora al quinto posto, l’ultimo valido per lo spareggio di qualificazione alle finali nazionali.