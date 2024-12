La MA Acqua S.Bernardo Cuneo non riesce a scalfire la capolista

Il match di Santo Stefano richiama 2.128 spettatori al Palazzetto dello sport di Cuneo, i quali hanno partecipato attivamente all’iniziativa “Teddy Bear Toss”. Boxing Day contro la capolista Brescia, per i biancoblù della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che non riescono a scalfire i primi della classe, uscendo tuttavia a testa alta dal confronto con Sette, Brignach e Allik a doppia cifra. Zero tempo di pensare, ed è subito seconda giornata di ritorno a Cantù domenica 29 dicembre alle ore 17.00 al Palafrancescucci. Mvp di serata Cominetti, premiato da Cuneo Inox sponsor match day e Top Scorer by Santero, Cavuto con 15 punti personali.