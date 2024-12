Ultimo impegno del 2024 per Monferrato Basket: sabato in casa contro Saronno

La squadra neopromossa e allenata da coach Stefano Gambaro è nel suo miglior momento della stagione con 4 vittorie nelle ultime 5 partite, nel complesso sono 5 le vittorie totali in campionato che attestano i lombardi a quota 10 punti in classifica. Il roster è stato confermato in blocco rispetto alla passata stagione, dando continuità al gruppo che ha trionfato in B Interregionale. Pietro Nasini e Francesco De Capitani si alternano equamente in regia, da 2 gioca Matteo Beretta (13.9 punti, 4.5 assist e 5.2 rimbalzi di media) che ha saltato per infortunio l'ultima sfida contro Imola, nel caso più spazio per Niccolò Giulietti (11.9 punti di media), innesto arrivato dalla Juvi Cremona con trascorsi in A2. Nello spot da 3 l'esperienza di Andrea Negri e il capitano Davide Tresso. Giacomo Maspero è il miglior marcatore di squadra con 14.6 punti e 5.8 rimbalzi di media e la passata stagione a Desio in B Nazionale, ala forte che giocherà sotto canestro con il centro Andrea Quinti, dalla panchina Gabriele Pellegrini che porta in dote 10.5 punti.