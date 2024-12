Verso Autosped BCC Derthona-O.ME.P.S. Battipaglia

Domani alle ore 17 alla Cittadella dello Sport va in scena il primo turno di qualificazione alla Final Four di Coppa Italia per l’Autosped BCC Derthona. La formazione allenata da coach Cutugno, che ha chiuso al quarto posto il girone di andata del campionato, affronterà l’O.ME.P.S. Battipaglia (nona dopo le prime undici giornate).