Reale Mutua ospita Cividale per l'ultima palla a due del 2024

La Reale Mutua vorrà chiudere il 2024 con una vittoria, soprattutto per riprendersi dopo un periodo abbastanza amaro in termini di risultati, con le tre sconfitte di fila rimediate a Pesaro, a Cremona e per ultimo in casa contro Avellino con la tripla allo scadere di Mussini che ha gelato il Pala Gianni Asti. I torinesi sono così tornati in palestra in settimana per arrivare pronti all’appuntamento di domenica.

Federico Tosarelli, assistente di coach Boniciolli, ha sottolineato proprio le caratteristiche che i gialloblù dovranno ritrovare per poter tornare a vincere: «Vogliamo assolutamente tornare alla vittoria dopo le ultime tre sconfitte, due delle quali decise da episodi e dettagli. Sarà fondamentale ritrovare solidità a livello difensivo, che è la caratteristica che ci è mancata di più in queste ultime partite, così come sarà importante avere una maggiore continuità in attacco, limitando alcuni passaggi a vuoto e disattenzioni. Dobbiamo prestare molta attenzione a Cividale, squadra capace di vincere 9 partite consecutive tra ottobre e novembre. Hanno smarrito un po’ di continuità a livello di risultati, perdendo le ultime 4 partite ma non dobbiamo farci ingannare dagli ultimi risultati, poiché le loro sconfitte sono arrivate sempre con margine molto limitato al termine di incontri combattuti e decisi negli ultimi possessi».

Una delle note positive dell’ultimo impegno contro Avellino è stata la prova di Matteo Ghirlanda: coach Boniciolli ha puntato sul suo numero #6 nella sfida di domenica scorsa, impiegandolo per ben 27 minuti (massimo stagionale per l’ala classe 2001) e trovando un buon contributo su entrambe le metà campo da parte del giocatore nativo di Roma, che ha poi chiuso con 6 punti (2/3 da tre), 6 rimbalzi, 2 stoppate e 2 assist.

Proprio Ghirlanda, giocatore al suo secondo anno in gialloblù, ha evidenziato le insidie della prossima partita contro Cividale: «Cividale è una squadra molto ben organizzata, che lavora insieme come gruppo da tanto tempo. Possono contare su giocatori come Redivo ed ora anche Lamb, che possono accendersi da un momento all'altro, e attorno a loro un gruppo di italiani che lavorano molto bene nel sistema del loro coach. Noi dobbiamo portare a casa la vittoria per invertire questo trend negativo di sconfitte e soprattutto per chiudere l'anno in maniera positiva».

GLI AVVERSARI – UEB GESTECO CIVIDALE

La UEB Gesteco Cividale è una delle squadre del campionato che hanno deciso di puntare di più sulla continuità del loro progetto, confermando la guida tecnica con coach Stefano Pillastrini e conservando sostanzialmente il gruppo che aveva raggiunto i playoff nella passata stagione sotto la guida dell’esperto tecnico nativo di Ferrara. Proprio grazie al vantaggio in termini di esperienza e vissuto del gruppo, Cividale è riuscita a spingere il piede sull’acceleratore sin dall’inizio del campionato, fino a costruire una striscia di ben nove vittorie consecutive tra ottobre e novembre.

Nel mese di dicembre, le “Eagles” hanno accusato un calo fisiologico in termini di risultati, perdendo le ultime quattro partite seppur combattendo sempre fino agli ultimi possessi; la formazione friulana arriverà così a Torino con voglia di riportare il proprio percorso sui binari di inizio stagione. Pericolo pubblico numero 1 è sicuramente Lucio Redivo, stella della squadra e in generale uno dei migliori realizzatori del campionato (18.5 punti di media), capace di segnare 25 punti nel solo quarto periodo nell’ultima gara contro Orzinuovi (persa in volata 87-89).

La società friulana ha recentemente finalizzato un’operazione di mercato che ha portato alla partenza di Derrick Marks e al ritorno di Doron Lamb, riunendo così il duo straniero della scorsa stagione. Attorno a Redivo e Lamb c’è un gruppo italiano ricco di energia e carisma, interamente confermato dal 2023-24, con il capitano Eugenio Rota in cabina di regia, l’ala Giacomo Dell’Agnello, il lungo Gabriele Miani, dotato di grande tecnica, e il centro Matteo Berti. Cercando di sopperire agli infortuni di Martino Mastellari e Leonardo Marangon, coach Pillastrini ha trovato ottime risposte dall’unica “new entry” di questa stagione del gruppo italiano di Cividale: il giovane prospetto Francesco Ferrari, classe 2005 prodotto di Borgomanero, che si è fatto trovare pronto nell’ultima sfida contro Orzinuovi, partendo in quintetto e segnando 14 punti a dimostrazione della sua personalità nonostante la giovane età.

INJURY REPORT

Lo staff gialloblù conta di avere tutto il roster a disposizione per la partita di domenica.

EX DI GIORNATA

Torna al Pala Gianni Asti, sulla panchina avversaria, coach Stefano Pillastrini, tecnico ben noto agli appassionati del basket torinese, che allenò sotto la Mole nel biennio 2012-2014, conquistando una promozione dall'allora Divisione Nazionale A alla Legadue Gold con la PMS.

INFO TICKETING

I biglietti per la partita sono acquistabili online su Vivaticket oppure al Pala Gianni Asti domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.00.

DIRETTA STREAMING

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).