E’ iniziato lo sprint Final Eight. La Bertram riceve la capolista solitaria Trento

Il 2024 sta per finire, la volata Final Eight è invece nel pieno del suo corso. A tre turni dalla conclusione del girone d’andata della Serie A Unipol, la Bertram Derthona si sta giocando uno degli ultimi quattro posti ancora disponibili per la kermesse tricolore di Torino. Il rush decisivo parte con l’avversaria più dura da affrontare in questo momento, la Dolomiti Energia Trentino, non più sorprendente capolista solitaria del campionato con le sue 11 vittorie (le prime 10 consecutive) in 12 partite, reduce dal successo pre-natalizio in casa rimontando dal -11 dell’intervallo la Virtus Bologna. Solo Trapani è riuscita a fermare in Sicilia il treno arrivato in corsa dalle Dolomiti.

Domani, domenica 29 dicembre, alle ore 16:45, per la tredicesima giornata sul parquet amico del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato, ci proverà anche Tortona, che viene dai due successi di fila con Venezia e a Pistoia che l’hanno rimessa dentro le “magnifiche otto”, all’attuale settimo posto a quota 14 punti alla vigilia della sfida alla primatista e degli ultimi impegni a Napoli e in casa con Scafati prima del giro di boa. Da quando sono avversarie in Serie A il Derthona è avanti 11-3 su Trento nei confronti diretti complessivi tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Gara da fresco ex per Paul Biligha, arrivato in estate alla Bertram appunto da Trento, con cui ha collezionato 53 presenze tra Serie A ed Eurocup nella scorsa stagione. Tortona sarà ancora priva di Justin Gorham, alle prese con l’infortunio di due settimane fa contro Venezia.

NUMERI DA BIG MATCH Si affrontano due delle più grandi specialiste a rimbalzo della Serie A, Trento è quella che ne conquista di più in totale (40.2 per gara) e Tortona sotto il canestro avversario (13.4). Il quintetto trentino allenato da Paolo Galbiati ha anche il secondo attacco per punti segnati con 91.8 di media grazie soprattutto al terzetto composto da Anthony Lamb (vicecapocannoniere LBA con 18.4 punti), Jordan Ford (7° con 16.8) e Myles Cale (13.3), che con il suo 54.3% è il miglior tiratore da tre del torneo contribuendo al primato anche di squadra nel tiro da oltre l’arco (41.9%). Proprio la distanza da dove Tortona ha ritrovato smalto nella vittoria di Pistoia con il suo nuovo record stagionale in triple segnate (15) e percentuale con cui le ha messe dentro (44.1).

DICHIARAZIONI «Trento è tra le primissime del campionato per rimbalzi, sia totali che offensivi, quindi combattere sulla presenza a rimbalzo e impattare il loro livello di energia saranno elementi essenziali innanzitutto per ridurre le loro seconde chances e in secondo luogo per contrastare più efficacemente una squadra che sta giocando così bene e che è in testa al campionato con grandi meriti», è il commento della vigilia del coach Walter De Raffaele. «Arriviamo alla sfida con gli stimoli di chi deve affrontare un’avversaria che si trova giustamente prima in classifica e ci arriviamo in condizioni abbastanza buone. Gorham? E’ ancora in fase di riabilitazione e lontano dal poter pensare di reinserirlo, su di lui verrà fatto un nuovo controllo medico a metà della prossima settimana».