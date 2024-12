Corale vittoria dell’Autosped con Battipaglia

Vince e convince l’Autosped BCC Derthona nel primo turno di qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Con una prova corale e solida su entrambe le metà campo le Giraffe indirizzano la partita sin dalla palla a due, dilatando il proprio margine in modo decisivo già nel primo tempo. Sono quattro le giocatrici in doppia cifra (Penna, Dotto, Fontaine e Arado), due a 9 punti (Attura e Premasunac), a testimonianza di una grande prova corale. L’Autosped tornerà in campo la prossima settimana, nuovamente alla Cittadella dello Sport, per affrontare la vincente di Geas Sesto San Giovanni-E-Work Faenza (palla a due domani alle ore 18), nel secondo e ultimo turno di qualificazione alla Final Four.