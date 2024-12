La Paffoni chiude l'anno solare con una vittoria

Partita che si dimostra subito molto fisica, con gli ospiti a mettere in campo centimetri e chili guidati dalla buona regia di Valsecchi, a cui però la Fulgor risponde colpo su colpo restando a contatto per i primi 5' (10-12). Fidenza alza l'intensità e sfruttando gli errori rossoverdi infila un parziale di 0-7 a cui coach Eliantonio deve rispondere prontamente. Terenzi e Misters rispondono presente e nonostante la Foppiani provi a mantenere il vantaggio, il canestro e fallo di Paolin accorcia le distanze e suona la carica sul 20-26 del primo quarto. Balanzoni e compagni accelerano nella seconda frazione e invertono la rotta restituendo il 7-0 di parziale, in cui la bomba di Maruca segna il primo vantaggio interno della partita; Fidenza replica con Alì, ma proprio l'energia del capitano e due triple a stretto giro di Terenzi lanciano la Paffoni, che prende le redini e con i colpi di Maruca scava il solco per il 50-43 di metà partita.