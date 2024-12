Monferrato Basket chiude il 2024 con un successo, battuta anche Saronno

Una prestazione di squadra eccellente e una grande reazione nell’ultimo quarto hanno permesso ai rossoblù di dare seguito al bel successo in trasferta di Treviglio, contro una Saronno sicuramente in grande forma. Le note positive sono sicuramente il recupero di Francesco Marcucci e le prestazioni super di Martinoni, Pepper e Wojciechowski.

Il match è iniziato con un ritmo elevato, con la Robur Saronno che si è portata avanti chiudendo il primo quarto sul 29-33 grazie alla precisione al tiro di Andrea Negri e Francesco De Capitani, entrambi autori di 25 punti a fine gara. La Novipiù, tuttavia, non si è fatta intimidire e ha risposto colpo su colpo, mantenendo il distacco a soli 2 punti all’intervallo (54-55).

Il terzo quarto ha visto le due squadre continuare a battagliare, con i lombardi ancora in vantaggio (81-86) grazie alle giocate di Giacomo Maspero e Andrea Quinti. Ma è stato l’ultimo periodo a fare la differenza: la Novipiù ha preso il controllo totale del gioco grazie a un break personale di Simone Vecerina fino a quel momento sottotono, imponendo un parziale decisivo di 30-18 che ha ribaltato il risultato.

Niccolò Martinoni è stato il faro della squadra, con una prestazione da 29 punti (11/13 da due e 1/2 da tre) e una leadership fondamentale nei momenti chiave. Ottime le prove anche di Dalton Pepper, autore di 22 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, e di Jakub Wojciechowski, che ha chiuso con 21 punti, dimostrando una grande efficacia nel pitturato.

Umberto Stazzonelli ha portato energia dalla panchina con 17 punti e Marco Rupil ha contribuito con 9 punti, inclusi due tiri da tre pesantissimi. Nonostante la sconfitta, la Robur Saronno ha mostrato tutto il suo potenziale offensivo. Oltre ai già citati Negri e De Capitani, Giacomo Maspero (15 punti) e Matteo Beretta (12 punti e 7 assist) hanno fornito un contributo significativo. Tuttavia, il calo nell’ultimo quarto e la difficoltà nel contenere l’attacco di Monferrato sono stati fatali.

Ora l’appuntamento per tutti i tifosi della Novipiù è fissato per domenica 5 Gennaio 2025 sempre in casa, per l’ultima sfida del girone di andata contro la Virtus Ragusa.

Coach Fabio Corbani al termine della gara: «I due punti oggi non erano assolutamente scontati, Saronno è una squadra rispettabilissima che gioca molto bene con giocatori estremamente efficaci dietro la linea dei tre punti. Hanno sempre giocato alla pari con tutti e in moltissime partite hanno fatto break importanti spesso anche in trasferta. Ci aspettavamo una partita di questo tipo, ovviamente avrei preferito un primo tempo migliore, abbiamo lasciato loro troppo libertà al tiro preoccupandoci delle penetrazioni. Saronno non è una squadra con la quale puoi essere contenitivo, qualsiasi tipo di difesa tu scelga di fare che sia a uomo o a zona, devi aggredirli perché tutti i loro giocatori alzano con grandissima facilità il braccio e fanno canestro. Siamo stati molto bravi nel secondo tempo, già nel terzo quarto a cambiare ritmo alla partita con intensità difensiva e circolazione di palla e ancora di più nell’ultimo quarto soprattutto negli ultimi sei minuti. Saronno gioca un tipo di pallacanestro ad altissimo ritmo, vanno al tiro dopo pochi secondi e dopo pochi passaggi, un po’ come giochiamo noi, quindi le due pallacanestro sommate danno origine a una partita di questo tipo: 111 a 104».

Novipiù Monferrato Basket 111

AZ Pneumatica Robur Saronno 104

Parziali (29-33, 25-22, 27-31, 30-18)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 29 (11/13, 1/2), Dalton Pepper 22 (4/9, 2/5), Jakub Wojciechowski 21 (7/8, 1/3), Umberto Stazzonelli 17 (4/6, 1/2), Marco Rupil 9 (1/3, 2/4), Simone Vecerina 8 (2/4, 1/3), Francesco Marcucci 5 (0/3, 1/2), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mamoudou Dia 0 (0/1, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Francesco Guerra 0 (0/0, 0/0), Lamine Camara mahamed 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 26 / 31 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Dalton Pepper 8) – Assist: 25 (Dalton Pepper 8)

AZ Pneumatica Robur Saronno: Andrea Negri 25 (4/5, 5/7), Francesco De capitani 25 (5/10, 3/4), Giacomo Maspero 15 (4/6, 2/7), Andrea Quinti 15 (7/10, 0/0), Matteo Beretta 12 (3/5, 1/4), Gabriele Pellegrini 6 (1/4, 1/3), Niccolò Giulietti 3 (1/3, 0/1), Pietro Nasini 3 (0/1, 1/2), Davide Tresso 0 (0/0, 0/0), Tommaso Tolotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Andrea Quinti 8) – Assist: 18 (Matteo Beretta 7)