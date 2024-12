Cuneo torna a mani vuote dalla trasferta a Cantù

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo lascia l’intero bottino a Cantù, non cogliendo ancora una volta le occasioni per allungare o addirittura chiudere il set. I ragazzi di coach Battocchio tornano a casa con la voglia di lavorare duro in vista dell’Epifania che sarà nuovamente in trasferta, questa volta a Porto Viro. In casa si tornerà domenica 12 gennaio alle ore 18 contro Fano.