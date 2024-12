IBSA Next Gen Cup: Allianz Derthona a Rimini per staccare il biglietto per la Final Eight di Brescia

Nel pieno clima del nuovo anno, dal 2 al 4 gennaio, nei due impianti del Palasport Flaminio di Rimini e del Pala SGR a Santarcangelo di Romagna (RN), la squadra bianconera allenata da Luca Ansaloni cercherà il pass per la Final Eight di Brescia, dando così seguito alla qualificazione alle finali di Napoli e Trento degli anni passati, terminate rispettivamente con una semifinale ed un secondo posto. Riprende contro Academy Scafati, Vanoli Cremona e Dolomiti Energia Trentino la corsa per staccare il biglietto per la fase finale bresciana. Nel Girone A l'Allianz scatterà dal primo posto, condiviso con Virtus Bologna, Estra Pistoia e Vanoli Cremona. Questa la classifica dei due gironi al termine delle prime quattro giornate che si sono disputate nel primo concentramento di Varese dal 21 al 24 novembre:

Girone A: Virtus EmilBanca Bologna 6 punti, Estra Pistoia 6, Allianz Derthona Tortona 6, Vanoli Cremona 6, Dolomiti Energia Trentino 4, Napolibasket 2, Pallacanestro Varese 2, Academy Scafati 0.

Girone B: EA7 Emporio Armani Milano 8 punti, Pollini Brescia 6, UNAHOTELS Reggio Emilia 6, Umana Reyer Venezia 4, Pallacanestro Trieste 4, NutriBullet Treviso 2, Banco di Sardegna Sassari 2, Trapani Shark 0.

FORMULA Alla Final Eight di Brescia del 21-23 febbraio si qualificheranno le prime quattro squadre classificate di ogni girone che usciranno fuori dalle due tappe di qualificazione. La Final Eight sarà organizzata in quarti di finale incrociati a eliminazione diretta, cui seguiranno semifinali e la finale per l’assegnazione del titolo.

WORKSHOP Anche per questa tappa romagnola sono stati organizzati due workshop. La prima serata sarà dedicata a dirigenti e coach e vedrà tre interventi di esperti del proprio settore. Fabio Fossati, allenatore e advisor FIP e FIBA Europe, parlerà dell'allenatore come figura a 360°. Seguirà la nutrizionista Laura Mancin (introdotta da Marco Martelli, Communication Director di NOVI), che tratterà i principi della team nutrition. Infine, Federico Sbisà, direttore di Spiideo, interverrà sul tema delle "Automated sports video solutions".

La seconda serata sarà invece dedicata ai ragazzi e vedrà la partecipazione di cinque ospiti di spicco. Edoardo Procaccini, direttore della Scuola dei Campioni, parlerà del liceo sportivo on demand. L'avvocato e docente dell'Università di Padova, Jacopo Tognon, affronterà un tema cruciale, "Lo sport e il basket, tra opportunità educative e lotta alle minacce: il match-fixing e il doping". Successivamente, il giornalista e conduttore di SKY, Alessandro Mamoli, interverrà sul ruolo dei testimonial televisivi nel mondo dello sport. Gli ultimi due interventi saranno a cura ancora della Dott.ssa Laura Mancin, che, sempre introdotta da Marco Martelli, approfondirà il tema "Dalle statistiche alle etichette"; e infine, Alessandro Mamoli condurrà un'intervista all'ex cestista Luca Vitali.

DICHIARAZIONI Luca Ansaloni, capoallenatore dell’Allianz: «La prima tappa ha visto quattro partite sicuramente utili, tutte combattute per gran parte della gara e avvincenti da vedere. L’evoluzione è stata positiva per noi, con tre vittorie consecutive dopo la sconfitta all’esordio. Ci presentiamo a questo appuntamento in una posizione favorevole per poter ambire a uno dei quattro posti che permettono di accedere alla seconda fase», sottolinea. «Tuttora la classifica è estremamente aperta e la possibilità di andare avanti è elevata per tutte le squadre, almeno nel nostro girone, questo fa sì che ogni partita sia fondamentale. Per poter accedere alle Final Eight di Brescia bisognerà vincere almeno due partite, ma è inutile fare calcoli: giocheremo partita per partita».

MEDIA Tutte le partite del concentramento di Rimini saranno trasmesse in diretta streaming sul sito internet ufficiale di Legabasket e sul canale YouTube di ItalHoop.



ROSTER Questo l’organico e lo staff dell’Allianz Derthona Tortona per la tappa di Rimini:

Bruno Farias (180 cm, 2006, play)

Riccardo Bordoni (177 cm, 2007, play)

Armin Korlatovic (202 cm, 2007, centro)

Tommaso Diodati (195 cm, 2006, ala)

Andrija Josovic (202 cm, 2006, ala)

Werther Bellinaso (194 cm, 2008, guardia)

Gabriele Fonio Fracchia (188 cm, 2007, guardia)

Marco Fogliato (196 cm, 2007, guardia)

Oumane Cherif Cissè (201 cm, 2006, centro)

Edoardo Di Meo (176 cm, 2008, guardia)

Edoardo Aprile (192 cm, 2005, guardia)

Giacomo Brizzi (202 cm, 2006, ala)

Pietro Lisini (197 cm, 2005, ala)

Adriano Bazan (192 cm, 2006, guardia)



Head coach: Luca Ansaloni

Assistenti: Andrea Fanaletti, Giulio Lombardi

Preparatore atletico: Marco Paccioni

Fisioterapista: Andrea Cacciatore

Dirigente accompagnatore: Diego Manassero



CALENDARIO Di seguito tutte le partite del Girone A nel concentramento di Rimini:

GIOVEDÌ 2 GENNAIO

ore 12:00 (Pala SGR): Vanoli Cremona – Pallacanestro Varese

ore 14:00 (Pala SGR): Allianz Derthona Tortona – Academy Scafati Basket

ore 16:00 (Pala SGR): Napolibasket – Dolomiti Energia Trentino

ore 18:00 (Pala SGR): Virtus EmilBanca Bologna – Estra Pistoia

VENERDÌ 3 GENNAIO

ore 10:30 (PalaFlaminio): Pallacanestro Varese - Napolibasket

ore 12:30 (PalaFlaminio): Allianz Derthona Tortona – Vanoli Cremona

ore 14:30 (PalaFlaminio): Academy Scafati Basket – Virtus EmilBanca Bologna

ore 16:00 (PalaFlaminio): Dolomiti Energia Trentino – Estra Pistoia

SABATO 4 GENNAIO

ore 09:00 (Pala SGR): Vanoli Cremona – Academy Scafati Basket

ore 11:00 (Pala SGR): Napolibasket – Virtus EmilBanca Bologna

ore 13:00 (Pala SGR): Estra Pistoia – Pallacanestro Varese

ore 15:00 (Pala SGR): Dolomiti Energia Trentino – Allianz Derthona Tortona