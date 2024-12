Grande successo per il Memorial Repetto a Corneliano d’Alba, vince l’Olimpia Milano

Si sono affrontate le formazioni Under 15 Eccellenza rappresentative di Novipiù Campus Piemonte, Olimpia Milano, Campus Monferrato e Luino/Varese Academy. Nelle semifinali di sabato la formazione “di casa” guidata da coach Gaudio si è imposta nel derby “Novipiù” contro Monferrato per 85-63, con una gara giocata in crescendo ed amministrata nel rettilineo conclusivo.

Nella seconda semifinale, invece, l’Olimpia Milano ha fatto valere la propria intensità superando Luino/Varese 94-48.

Nel pomeriggio di sabato è stato presente a bordo-campo il trofeo della Coppa Italia della Serie A, che sarà sollevato dalla squadra vincitrice delle Final Eight alla Inalpi Arena di Torino a febbraio 2025. Tanti bambini si sono fotografati ed hanno potuto ammirare la coppa. Le quattro squadre hanno poi “posato” a centro campo a loro volta col trofeo.

Ad essere presenti, insieme al numeroso pubblico, ci sono stati il Sindaco di Alba, Alberto Gatto, e l’Assessore allo Sport del Comune di Alba, Davide Tibaldi.

Domenica si è poi concluso il torneo con un altro bagno di pubblico, tra famiglie, amici ed appassionati. Nella finale per il terzo posto, Luino/Varese conduce tutta la partita ed è sul +10 (38-48) al termine del terzo periodo. Campus Monferrato, tuttavia, cambia passo nella frazione finale e rimonta e sorpassa vincendo 63-60.

Nella finalissima, Novipiù Campus Piemonte parte bene (7-3), ma Milano appena si accende è inarrestabile, soprattutto in contropiede (17-28 dopo il primo periodo). I padroni di casa ad ogni modo mostrano belle giocate e restano aggrappati al match a lungo (-13 a 1:40 dall’intervallo sul 37-50). Poi, i lombardi raggiungono il +20, ma i piemontesi riescono a pareggiare il parziale del terzo periodo (18-18). Nel finale c’è tempo per un ulteriore allungo viaggiante: vince l’Olimpia 69-103.

Termina così la due giorni di basket che ha visto affrontarsi quattro squadre di alto livello ed in cui, nonostante fosse una squadra rappresentativa, la formazione di casa di Novipiù Campus Piemonte ha ben figurato.

A far parte del gruppo di Novipiù Campus Piemonte sono stati i seguenti atleti in prestito dalle rispettive società (in parentesi):

10 Prandi Giovanni (2009, Campus Piemonte/Olimpo Alba), 15 Murri Andrea (2009, Campus Piemonte/Olimpo Alba), 12 Alberione Nicolo (2009, Pallacanestro Farigliano), 11 Angelini Matteo (2009, Pistoia Basket), 8 Botta Alessio (2009, Gators Savigliano), 16 Bosio Alessandro (2010, GGS Basketball), 6 Operto Simone (2010, GGS Basketball), 4 Calviani Pietro(2010, Torrenuova Basket (FI), 9 Brogi Matteo (2010, Rignano Basket (FI), 7 Porro Matteo (2010, Pallacanestro Farigliano), 5 Massano Davide (2010, Pallacanestro Farigliano). Allenatore Alessio Gaudio, Assistenti Luca Jacomuzzi, Andrea Giannotto, Preparatore Atleti Francesco Canonico.

Si ringraziano tutti gli atleti, lo staff e le famiglie presenti, i club partecipanti al torneo, le Società che hanno permesso ai propri ragazzi di partecipare all’evento, gli arbitri, l’Amministrazione Comunale di Alba che ha partecipato, la LBA (per la tappa del trofeo della Coppa Italia), ed il numeroso pubblico che è accorso al Pala Campus di Corneliano d’Alba.

Si ringrazia inoltre la Regione Piemonte per il contributo a favore dell’evento, sono stati due giorni di amicizia, sport, crescita e divertimento!