Fisg Piemonte: Campionati Italiani, Alice Marletti conquista il titolo nella mass start

Grandi soddisfazioni sono arrivate anche per i colori piemontesi grazie alle eccellenti prestazioni di Alice Marletti, la ventenne torinese che da pochi mesi si dedica al ghiaccio dopo i successi giovanili conseguiti su rotelle. La classe 2004, reduce dal convincente esordio in Coppa del Mondo, ha infatti conquistato il titolo nella Mass Start in una gara dominata e vinta con ampio distacco sulle prime inseguitrici Laura Peveri e Giulia Presti.

Ma non è tutto perché Marletti, tesserata per il Circolo Pattinatori Pinè, si è piazzata anche in seconda posizione nella competizione All-Around, basata sulle performance nelle distanze 500, 1500, 3000 e 5000 metri, alle spalle della neo “scudettata” Francesca Lollobrigida, una delle stelle di prima grandezza del panorama nazionale, che ha battuto la druentina per appena una manciata di punti.