Autosped BCC Derthona-Geas Sesto San Giovanni vale la Final Four di Coppa Italia

Nuovo appuntamento con la storia per l’Autosped BCC Derthona, che domenica 5 gennaio alle ore 20.30 alla Cittadella dello Sport affronterà il Geas Sesto San Giovanni nel secondo e ultimo turno di qualificazione alla Final Four di Coppa Italia. Un incontro importante per le Giraffe, alla loro prima stagione in Serie A1 e già capaci di guadagnarsi il diritto di essere tra le migliori quattro nella kermesse che si disputerà a febbraio a Torino.