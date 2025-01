Solidità ed esperienza ad alto livello: Amanda Zahui è una nuova giocatrice del BCC

LA CARRIERA Nata a Stoccolma l’8 settembre 1993, Zahui inizia a giocare a pallacanestro a dieci anni, dopo avere praticato calcio e tennis. A partire dall’età di 13 anni è stata inserita nei roster delle Nazionali giovanili svedesi. Dopo avere frequentato il Liceo a Sodertalje e avere giocato dal 2009 al 2012 per il Telge Basket nel massimo campionato nazionale (vinto sia nel 2011 che nel 2012), Zahui si è trasferita in America scegliendo l’University of Minnesota.

Negli anni al College, ha fatto registrare numeri importanti che gli sono valsi il premio di Big Ten Co-Player of the Year nella stagione 2014/15. In quell’anno, nella partita contro Iowa ha prodotto 39 punti e 29 rimbalzi, la migliore prestazione di sempre di una giocatrice nella Big Ten Conference. Per due anni consecutivi (2014 e 2015) è stata votata come Migliore Difensore e inserita nel quintetto ideale della sua conference.

Al Draft WNBA del 2015 Amanda è stata selezionata dalle Tulsa Shock con la seconda scelta assoluta. Dopo il suo anno da rookie, si è trasferita a New York, giocando con le Liberty dal 2016 al 2021.

Parallelamente, la nuova giocatrice del BCC ha maturato diverse esperienze in Europa: nel 2015/16 ha giocato in Turchia con l’Adana Aski, mentre l’anno successivo si è trasferita in Russia a Orenburg. Il suo viaggio in Europa è poi proseguito in Repubblica Ceca, con la canotta dell’USK Praga con cui ha vinto il campionato (2018) e in Ungheria, a Sopron, dove ha contribuito al successo sia in Coppa che in campionato. Nel 2019/20 ha disputato il torneo cinese, con le Shandong Six Stars, prima di chiudere la stagione in Turchia, all’Hatay BB. Ha poi fatto ritorno in Russia, alla Dynamo Kursk, nel 2020/21.

La carriera WNBA di Zahui prosegue poi con la canotta delle Los Angeles Sparks, con cui registra oltre 9 punti e 5 rimbalzi di media nel 2021/22, e successivamente con le Washington Mystics e le Indiana Fever.

In Europa, Amanda firma in Turchia, con il Fenerbahce, nel 2021/22: con i suoi 7.4 punti e 4.6 rimbalzi di media contribuisce al raggiungimento della finale di EuroLeague Women, persa contro Sopron, mentre nello stesso anno la squadra vince il campionato. Nel 2022/23 indossa la canotta del Famila Wuber Schio (6.3 punti e 4.1 rimbalzi a partita), condividendo l’esperienza con Elisa Penna che ritrova ora al BCC Derthona: con le venete conquista la Supercoppa Italiana. L’anno seguente Amanda gioca in Australia, con le Townsville Fire, mentre inizia la stagione attuale in Polonia, a Polkowice.

Per sette stagioni ha disputato l’EuroLeague Women, mentre in due anni ha preso parte all’EuroCup Women. In carriera con la Nazionale maggiore svedese ha viaggiato a 12.4 punti e 8.2 rimbalzi a partita, contribuendo al raggiungimento del sesto posto della Svezia all’edizione 2019 di EuroBasket Women. Con la Svezia ha giocato insieme a Nathalie Fontaine, che ora ritrova nella sua nuova avventura.

Ora torna in Italia e arriva all’Autosped BCC Derthona per iniziare un nuovo capitolo del suo percorso.