Ibsa Next Gen Cup, l’Allianz Derthona travolge Scafati e primo posto momentaneo

La squadra bianconera si porta così al momentaneo primo posto in classifica, in attesa degli altri risultati, con otto punti (4 vittorie e 1 sconfitta).

La partita inizia in salita per Tortona, che si trova di fronte una Scafati in gran forma, capace di segnare con precisione da oltre l'arco nei primi minuti e prendendo subito il comando della gara. Dura poco però il vantaggio dei campani, con la squadra tortonese che trova il primo vantaggio della partita a 4 minuti dalla fine del primo quarto (12-11). Ultimi minuti in equilibrio tra le due squadre, ma è Scafati a chiudere in vantaggio il primo periodo.