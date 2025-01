Bertram Derthona a Napoli per la prima partita del 2025

E’ lontana da casa la prima del 2025 per la Bertram Derthona, attesa alle ore 20:45 di domani, sabato 4 gennaio, da Napolibasket all’FVA PalaBarbuto del capoluogo partenopeo per la 14ª giornata della Serie A Unipol, la penultima del girone d’andata. Dalla capolista al fanalino di coda del torneo, questo è il salto a livello di avversaria che il calendario propone al Derthona dopo la bella affermazione contro la capolista Trento che ha chiuso il vecchio anno.

La Bertram, che sarà priva di Gorham per la terza partita consecutiva, va a caccia del quarto successo di fila - nono complessivo in campionato - che darebbe la certezza matematica della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia con un turno d’anticipo senza preoccuparsi dei risultati delle altre, grazie alla recente scalata dentro la zona-playoff che l’ha installata in sesta posizione a quota 16 punti, 4 in più rispetto alla nona piazza che al termine dell’andata escluderà dalla kermesse tricolore di Torino.

AVVERSARIA RIVOLUZIONATA Gli appena 2 punti in classifica di Napoli sono ingannevoli rispetto all’attuale livello di competitività della squadra in virtù delle recenti operazioni sul mercato che hanno cambiato parecchio il volto dei napoletani, reduci pure dal cambio di coach con l’arrivo di Giorgio Valli al posto di Igor Milicic. La dirigenza campana ha fatto tornare due protagonisti della Coppa Italia vinta l’anno passato, Jacob Pullen e Tomislav Zubcic, e preso altri tre nomi importanti come Erick Green, Malik Newman e Benjamin Bentil, l’autore del tiro da tre mancato sulla sirena che avrebbe portato Napoli al supplementare nella sfida-salvezza di Varese (89-86). Proprio all’overtime, invece, era arrivato la settimana precedente il primo successo stagionale nel derby casalingo con Scafati (96-94), avversaria dei tortonesi in casa nel prossimo turno che porterà al giro di boa del torneo.

DOVE VEDERLA IN TV La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

DICHIARAZIONI «La squadra si è allenata molto bene dopo Trento, certamente le vittorie aiutano a lavorare meglio», iniziano così le dichiarazioni della vigilia del coach Walter De Raffaele. «Napoli è una formazione che ha cambiato completamente volto, con un quintetto che come nomi ha tanti giocatori di livello di Eurolega. Soprattutto in casa ha la capacità di segnare tanti punti, in tanti modi e con tanti giocatori, da Pullen a Zubcic, da Green a Bentil. Ama correre il campo, sarà quindi molto importante impattare questa loro capacità, rallentarli, perché individualmente hanno tanto talento. In attacco l’elemento fondamentale per noi sarà l’idea di condividere la palla».