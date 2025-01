Monferrato Basket: la prima del 2025 in casa contro Ragusa

I siciliani hanno cambiato guida tecnica in corso affidando la squadra a Lia Valerio e Massimo Di Gregorio, già nel coaching staff di Recupido. Hanno raccolto solamente tre vittorie, ma da neopromossi hanno giocato alla pari tutte le partite dando filo da torcere a tutti gli avversari affrontati. I giocatori principali sono l'ala Nicolò Bertocco, che sta viaggiando a 17.9 punti di media, l'esperto play sloveno Zan Kosic, alla seconda esperienza in B italiana dopo la passata stagione con la canotta di Omegna, e l'ala forte confermata dalla passata stagione Davide Vavoli.

Il club ha ingaggiato il centro classe 2004 Adamu Adam Abba per sopperire al grave infortunio al ginocchio che terrà ai box a lungo il capitano Franco Gaetano. Nel quintetto iniziale con Kosic, Bertocco e Vavoli ci saranno anche la guardia cresciuta nel settore giovanile di Ragusa Ugo Simon e il centro Mirko Gloria. Nelle rotazioni il play estone Hugo Erkmaa, i giovani Enrico Mirabella e Giovanni Tummino e il lungo Francesco Piscetta.

Per i ragazzi di coach Fabio Corbani sarà una partita delicata, sarà fondamentale mantenere aperta la striscia positiva per girare la boa al meglio, ma non sarà facile contro un avversario tosto e che arriverà a Casale Monferrato con la necessità di strappare i due punti ad ogni costo. Tutto il roster a disposizione, con Marcucci che ha già fatto il suo rientro nell'ultima partita e Camara che sta tornando a regime dopo il lungo stop.

Prima della partita a tutti i bambini che entreranno al palazzetto sarà regalata la calza della Befana con i dolci Novi Elah Dufour.

INFO BIGLIETTERIA - È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA - La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.