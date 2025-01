IBSA Next Gen Cup, Allianz Derthona vola alla Final Eight di Brescia: vittoria decisiva contro Cremona

Si tratta della terza qualificazione consecutiva per il Derthona, dopo le edizioni precedenti a Napoli e a Trento. Il primo quarto è caratterizzato da un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con continui scambi di break e contro-break che fanno alternare il comando della partita. È la Vanoli, però, a chiudere in vantaggio al termine dei primi dieci minuti di gioco, con il punteggio di 21-23.

Ottima partenza nel secondo quarto per il Derthona, guidato da un super Bazan, autore di un inizio gara molto positivo (11 punti), che consente alla squadra tortonese di indurre un parziale di 9-3 e passare in vantaggio. Nonostante un tentativo di reazione da parte di Cremona, il Derthona mantiene il controllo della gara e chiude il quarto sul +7 (43-36).

Al rientro in campo, le squadre continuano a mantenere l'equilibrio visto nel primo quarto, con il Derthona che difende il vantaggio accumulato. Verso la fine del terzo periodo, la Vanoli realizza due triple consecutive, ricucendo il distacco a soli 2 punti, ma Tortona non si scompone e, con un contro parziale di 6-0, chiude il periodo sul 60-52, mantenendo il comando della partita.

L’ultimo periodo inizia alla grande per il Derthona, che allunga ulteriormente il parziale (13-0), aperto a fine quarto precedente, portandosi per la prima volta sulla doppia cifra di vantaggio. Cremona tenta di reagire, ma è la squadra di coach Ansaloni a prevalere e chiudere la partita sul punteggio di 82-66. Un successo fondamentale che sancisce la qualificazione alla Final Eight di Brescia.

L’Allianz Derthona tornerà in campo domani, per l’ultima gara della fase a gironi della Next Gen Cup, alle 15:00 contro la Dolomiti Energia Trentino al Pala SGR di Santarcangelo di Romagna.

Allianz Derthona Tortona 82

Vanoli Basket Cremona 66

Parziali (21-23, 43-36, 60-52)

Allianz Derthona: Cissè 14 (5/8 dal campo, 7 reb), Brizzi 9 (9 reb), Lisini (8 reb), Aprile 2, Farias 13 (4/5 da due, 4 ast), Fogliato, Korlatovic 4, Diodati 8, Bellinaso 4, Bazan 13, Di Meo 2, Josovic 13. All. Ansaloni, Ass. Fanaletti, Lombardi.

Vanoli Cremona: Venturini, Boschiroli 5, Valenti 2, Bouder, De Martin 5, Fantoma 12, Zanotto 21, Caporaso 7, Lekre, Dal Cero, Buttiglione 12, Bragalini 2. All. Baltieri.

Arbitri: Guercio, Calella, Bartolini