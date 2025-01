Team Dimensione Nuoto, il conto alla rovescia è finito: scatta domani il primo Duel Meet

Il Duel Meet è una vera e propria sfida tra due squadre, due realtà emergenti del panorama nazionale come Team Dimensione Nuoto e Superba Nuoto (entrambe parte del comitato organizzatore), che daranno vita ad una giornata di accese competizioni che offre un’interessante opportunità di confronto in vista delle gare clou della stagione.

Il duello prevede che ciascun team schieri la squadra maschile e femminile in ogni categoria in gara per contribuire all’acquisizione dei punti per la classifica finale. Sono previste 26 prove mozzafiato che spaziano dai 50 agli 800 metri individuali e le staffette, generando così un vero e proprio mix di velocità, resistenza e strategia. Per la graduatoria finale, si terrà conto dei piazzamenti dei primi 2 atleti di ogni società nelle prove individuali, nelle staffette il punteggio sarà assegnato solo alla prima staffetta di ogni team.

Il Duel Meet di domenica 5 ha l’onore di essere collocato in apertura del calendario delle manifestazioni ospitate da Novara nel 2025, anno in cui sarà Città europea dello Sport.

PROGRAMMA GARE

Mattino - inizio gare ore 10:30 (riscaldamento ore 9:00)

1. 100 Farfalla U

2. 50 Farfalla D

3. 100 Rana U

4. 50 Rana D

5. 100 Stile Libero U

6. 50 Stile Libero D

7. 100 Dorso U

8. 50 Dorso D

9. 400 Stile Libero U

10. 200 Misti D

11. 4x50 Stile Libero U

12. 4x50 Mista D

13. 800 Stile Libero D

Pomeriggio - inizio gare ore 15:45 (riscaldamento ore 14:45)

14. 100 Farfalla D

15. 50 Farfalla U

16. 100 Rana D

17. 50 Rana U

18. 100 Stile Libero D

19. 50 Stile Libero U

20. 100 Dorso D

21. 50 Dorso U

22. 400 Stile Libero D

23. 200 Misti U

24. 4x50 Stile Libero D

25. 4x50 Mista U

26. 800 Stile Libero U