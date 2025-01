Collegno apre il 2025 con la trasferta a Gazzada

Dopo la sconfitta casalinga contro la capolista Oleggio nell'ultima gara del 2024, Collegno cerca di invertire la rotta. I Lions, dopo un ottimo primo tempo, cedono alla freschezza e al talento dei giovani biancorossi, che prendono il largo chiudendo anzitempo la gara con il tredicesimo successo consecutivo. Nella gara di andata contro Gazzada, invece, Collegno ha ceduto nel finale, dopo una gara punto a punto, situazione che si è ripetuta troppe volte in questa stagione.

La Coelsanus Basket 7 Laghi Gazzada si presenta con il morale alto dopo il successo esterno sul campo di Serravalle. Con un record di 10 vittorie e 6 sconfitte, la squadra lombarda occupa la quarta posizione in classifica. I punti di forza del roster di coach Bianchi sono Pesenato (15.5 ppp), Lovato (13.6) e Tannoia (12.7), protagonisti anche nell'ultima vittoria, insieme a Cassinerio. Durante la pausa natalizia, la società ha risolto consensualmente il contratto con Hamish Warden, uno dei pilastri dell'inizio di stagione.

L’appuntamento per la palla a due è quindi fissato per questa sera alle ore 21:00 presso il Palazzetto Comunale di Gazzada (VA). Gara complicata per la squadra di coach Comazzi, che deve invertire il trend negativo di tre sconfitte consecutive (Derthona, Varese e Oleggio), l’ultima vittoria risale ad inizio dicembre contro i Seagulls Genova.