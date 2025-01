La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 apre il 2025 a Firenze

Reduci nel precedente turno di campionato dall’affermazione interna su Cuneo, Spirito e compagne puntano a tornare alla vittoria in trasferta a un mese e mezzo dall’ultima volta (1-3 a Bergamo il 17 novembre). Curiosamente risale alla stessa data l’ultima vittoria casalinga del Bisonte che dunque punta a battere Chieri anche per tornare al successo di fronte al proprio pubblico. Fra gli spunti offerti dalla partita c’è anche la tradizione sfavorevole di Chieri al Palazzo Wanny dove in otto partite fra Bisonte e Scandicci non ha mai vinto, strappando al massimo un punto al tie-break in tre occasioni.

Il bilancio dei quattordici precedenti fra i due club è di nove vittorie a cinque a favore di Firenze. Nell’incontro d’andata al PalaFenera le biancoblù si sono imposte 3-2 interrompendo una striscia di cinque sconfitte consecutive con le toscane.

Tre le ex in campo, due da parte chierese (Sara Alberti e Gaia Guiducci) e una nel Bisonte (Stella Nervini).

«Apriamo il nuovo anno con sensazioni positive sulle nostre prestazioni – fa il punto Anna Gray – La partita di Coppa Italia contro Milano credo sia stata una parentesi, sapevamo che sarebbe stata dura passare ai quarti e, nonostante il risultato, credo che la nostra prestazione non sia stata completamente negativa. Adesso è importante mettere attenzione sugli altri obiettivi che ci aspettano. Domenica giocheremo contro Firenze, è una partita che dobbiamo affrontare col giusto atteggiamento come abbiamo fatto contro Cuneo o Pinerolo. Credo che abbiamo trovato una continuità di gioco che possa permetterci di posizionarci bene in questa fase di ritorno del campionato. Ci aspettano ancora mesi caldi e pieni d’impegni anche con la coppa europea, martedì infatti partiremo subito per Lisbona. Bisogna essere molto ciniche e concentrare in questo periodo, ma credo che siamo tutte sulla stessa lunghezza d’onda e questo è fondamentale per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi».