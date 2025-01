Autosped BCC Derthona-Geas vale la Final Four di Coppa Italia

Un nuovo appuntamento con la storia per l’Autosped BCC Derthona, che domani, domenica 5 gennaio, alle ore 20.30 scenderà in campo alla Cittadella dello Sport contro il Geas Sesto San Giovanni per provare a staccare il pass per la Final Four di Coppa Italia in programma a Torino. La sfida contro un Club così ricco di storia e blasone rappresenta un test importante per le Giraffe, nella prima gara del 2025.

A introdurre l’incontro è, come di consueto, coach Orazio Cutugno: «Si presenta una sfida che ci siamo guadagnati con un percorso di crescita come squadra sin qui ricco di miglioramenti. Sarà senza dubbio una gara in cui servirà fare cose semplici con la massima energia, grande attenzione e aiutandosi su entrambi i lati del campo».

Le Curiosità della gara – La partita di andata di campionato, giocata a Sesto San Giovanni, rappresenta sia l’unico precedente ufficiale nella massima serie tra le due formazioni che il primo successo in assoluto dell’Autosped BCC Derthona in Serie A1. La vittoria, in quella occasione, è arrivata in volata (82-83) grazie a un tiro libero messo a segno da Arianna Arado.

Caterina Dotto è l’ex della partita, avendo giocato in maglia Geas per quattro stagioni (dal 2020 al 2024) in cui ha totalizzato 91 presenze tra tutte le competizioni.