Tecnoengineering Moncalieri: prima trasferta del 2025 contro Broni

Le Lunette di coach Terzolo cercano riscatto dopo la sconfitta amara nell’ultimo impegno del 2024 contro Salerno, maturata negli ultimi minuti di gioco. Decisivi, in quell’occasione, un calo di concentrazione e la maggiore concretezza delle avversarie nei possessi finali. Per espugnare il PalaVerde, Moncalieri dovrà mantenere alta l’intensità per tutti i 40 minuti, puntando su equilibrio e solidità sia in attacco che in difesa.