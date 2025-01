IBSA Next Gen Cup, Allianz Derthona trionfa su Trento e conquista la vetta del girone

Il match inizia in salita per l'Allianz, che fatica a contenere gli attacchi avversari, con Fall che segna 8 punti nei primi minuti sfruttando la sua superiorità sotto canestro e non solo. Derthona reagisce e prende il comando della partita per la prima volta grazie a una tripla di Cissè (13-12),ma un canestro di Machetti permette a Trento di chiudere il primo quarto avanti nel punteggio.

Nel secondo periodo, l'Allianz trova il ritmo giusto e, grazie a un mini allungo, riesce a riportarsi in vantaggio, mantenendolo fino all'intervallo con il punteggio di 28-20. Bazan, con 10 punti (5/6 ai liberi), è il protagonista offensivo per Tortona in questa fase del match.

Il terzo quarto vede un equilibrio iniziale, ma Trento, con le triple di Niang e T. Triggiani, riesce a ridurre il distacco da Derthona. La squadra piemontese entra così nell'ultimo quarto con un vantaggio di 4 punti (38-34). Forte partenza per i Leoni, guidati nuovamente dai canestri di Bazan, che segna 8 punti consecutivi e riporta l’Allianz alla doppia cifra di vantaggio (46-35). Trento non molla e, grazie a una reazione immediata di Machetti con 7 punti di fila, prova a ridurre il gap. Nonostante gli sforzi, però, la Dolomiti Energia non riesce a rimontare, e l'appoggio a canestro di Brizzi segna la fine delle speranze trentine. La partita si conclude con il punteggio di 43-55 a favore dell'Allianz, che chiude la seconda tappa di Rimini con tre vittorie consecutive.

Adriano Bazan 18 punti (6/7 ai liberi, 3 assist) e Edoardo Aprile autore di 10 punti (4/6 da due, 6 rimbalzi) sono stati i protagonisti della vittoria contro la Dolomiti Energia Trentino.

L'Allianz Derthona tornerà in campo nella seconda fase dell'IBSA Next Gen Cup 24/25, partecipando alla Final Eight di Brescia, in programma dal 21 al 23 febbraio 2025.

Dolomiti Energia Trentino 43

Allianz Derthona Tortona 55

Parziali (14-13, 20-28, 34-38)

Dolomiti Trentino: Hassan ne, Dorigotti, Vergnaghi, Niang 7, Claps 1, Sylla ne, Zanella, T. Triggiani 11, Placinischi, Fall 12, V. Triggiani, Machetti 12. All. Molin.

Allianz Derthona: Cissè 3 (7 reb.), Brizzi 4, Lisini 2, Aprile 10 (4/6 da due, 6 reb.) Farias 5, Korlatovic 8, Diodati 2, Bellinaso, Bazan 18 (6/7 ai liberi, 3 ast.), Fonio Fracchia ne, Di Meo, Josovic 3. All. Ansaloni, Ass. Fanaletti, Lombardi.

Arbitri: Foschini, Cieri, Barbieri