Derby amaro per la Wash4Green, è Cuneo a festeggiare i tre punti

Marchiaro deve rinunciare al suo braccio armato Smarzek, rimasta a casa per un’influenza. Dentro, dunque, Moreno. Pinerolo non si presenta nella sua forma migliore, il primo parziale è un dejavu della gara con Chieri, poi nel secondo e terzo set si gioca alla pari ma i troppi errori penalizzano la squadra regalando a Cuneo la terza vittoria in campionato. Mvp del match Margarita Martinez con 10 punti. Ottima prestazione anche per l’ex Tessa Polder che chiude con 11 punti (di cui 6 muri). Bjelica è la top scorer (15 punti) mentre nella metà ospite Moreno (13) e D’Odorico (10) sono le uniche in doppia cifra.

LA PARTITA

1 SET | Buona partenza delle padrone di casa subito avanti 4-1. Al servizio Bjelica è brava a mettere in difficoltà la ricezione ospite costringendo Marchiaro a chiamare il primo time out sul punteggio di 8-3. La fast di Polder incalza poi è Kapralova a mettere la firma sul +10 (14-4). Nella metà campo di Pinerolo sembra mancare un po’ tutto. Con un attacco di Kapralova si chiude il primo parziale (25-12).

2 SET | Cambio nella formazione di Marchiaro, in campo D’Odorico al posto di Perinelli. Dopo un avvio equilibrato (5-5) la Wash4Green prova a mettere la testa avanti con D’odorico dai nove metri (7-10). Il mani out di Martinez tiene Cuneo in scia (10-12) poi Sorokaite non trova il rettangolo rosa al servizio ed un errore di invasione regala il -1 (13-14). Le pinelle difendono il vantaggio, Kapralova tiene le sue attaccate. Nel finale il turno al servizio di Turco (entrata per Cecconello) spiazza la ricezione ospite che si ritrova ad inseguire 23-22. Ripresa palla Moreno è brava a sfruttare una ricezione a filo rete per firmare il set point (23-24). Cuneo non si arrende, riporta palla nella propria metà campo poi ci pensano le ospiti a regalare la vittoria con due errori (26-24).

3 SET | Punto a punto ad avvio di set. Bel pallonetto di Bjelica per il 6-5. Martinez sfrutta bene le mani del muro poi Polder ferma l’attacco di Sorokaite ed è +3 Cuneo (13-10). In prima linea Bjelica e Kapralova difendono il vantaggio. La coppia di centrali Cecconello-Polder mette a segno tre punti e le padrone di casa volano sul 21-15. L’attacco di Sorokaite è out (22-15). Nel finale è Polder a dettare legge, prima attaccando poi murando Morendo per la vittoria (25-19).

SALA STAMPA

Agnese Cecconello (Honda Olivero Cuneo): «Sono tre punti che aspettavamo da tantissimo tempo, ci eravamo andate vicine nelle scorse partite giocando una bella pallavolo ma senza risultati. Adesso finalmente abbiamo messo in tasca tre punti fondamentali per la classifica, spero che d’ora in poi riusciremo ad avere più stima e fiducia nei nostri mezzi e in quello che sappiamo fare per fare bene anche nelle prossime partite. Quest’anno c’è tanto bisogno di noi centrali e sono veramente contenta di quello che abbiamo fatto oggi. Spero di continuare così».

Yasmina Akrari (Wash4Green Pinerolo): «Purtroppo oggi non ci sono scusanti. Il primo set è andato male poi gli altri due li abbiamo giocati ma non al livello che ci piacerebbe giocare. Piazzare errori casuali così a fine set ti penalizza, qui nessuno ti regala niente. Il terzo è stato sulla falsa riga del secondo, lo abbiamo giocato ma poi lo abbiamo lasciato andare».

IL TABELLINO

HONDA OLIVERO CUNEO 3

WASH4GREEN PINEROLO 0

Parziali (25/12, 26/24, 25/19)

HONDA OLIVERO CUNEO: Martinez 10, Polder 11, Cecconello 8, Bjelica 15, Signorile, Kapralova 8, Panetoni (L), Sanchez 3, Turco 1. Non entrate: Colombo, Dodson, Lazic, Bakodimou, Scialanca (L). All Pintus.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 5, Cambi, Sylves 4, Akrari 5, Perinelli 2, Moreno 13, Moro (L), Bracchi 3, Avenia, D’Odorico 10. Non entrate: Cosi, Bussoli, Di Mario (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Papadopol Veronica Mioara, Santoro Angelo.

NOTE | Spettatori: 1584. Durata set: 20’, 31’, 27’. Tot 78’. MVP: Margarita Martinez.