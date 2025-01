Monferrato Basket, il 2025 si apre con una vittoria: battuta Ragusa

La partita è iniziata con un ritmo alto da entrambe le parti. Monferrato ha preso subito il controllo grazie a un primo quarto chiuso sul 25-19, guidata dal solito capitano Niccolò Martinoni. Nel secondo quarto, Ragusa ha risposto con determinazione, riuscendo a ridurre leggermente il gap grazie a una difesa più aggressiva e a buone giocate di Nicolò Bertocco. Tuttavia, Monferrato ha mantenuto il vantaggio, andando all'intervallo lungo sul 38-33.

Al rientro in campo, la Novipiù ha messo il turbo. Un Martinoni inarrestabile (20 punti e 9 rimbalzi a fine gara) e una prova super di Dalton Pepper (19 punti, 5 assist) hanno trascinato la squadra a un parziale di 29-15 nel terzo periodo. Questo strappo ha permesso ai padroni di casa di accumulare un vantaggio rassicurante, spegnendo le velleità di rimonta degli ospiti.

Nell'ultimo quarto, Monferrato ha amministrato il vantaggio con esperienza. Marco Rupil (11 punti) e Francesco Guerra hanno fornito contributi preziosi per consolidare la vittoria. La solidità difensiva e la capacità di controllare i rimbalzi (41 totali, con 8 offensivi) hanno fatto la differenza.

La Novipiù Monferrato ha chiuso con un eccellente 16/18 ai tiri liberi, dimostrando precisione nei momenti cruciali. A livello di squadra, gli assist (18 contro i 9 di Ragusa) hanno evidenziato un gioco corale e ben organizzato. Ragusa, dal canto suo, ha sofferto nelle percentuali di tiro da tre punti (3/18), non riuscendo a trovare la chiave per tentare di agganciare i rossoblù.

Ora la Novipiù è attesa da un miniciclo di partite che comincerà domenica con la difficile trasferta di San Vendemiano, per poi disputare due gare casalinghe, mercoledì e domenica contro Desio e Mestre.

Mauro Zambelli - Primo Assistente Novipiù Monferrato Basket: «Siamo molto soddisfatti terza vittoria consecutiva frutto di una difesa molto consistente nei 40 minuti che ci ha permesso di stare in vantaggio per grandi tratti della gara, anche se le percentuali non ci hanno molto supportato. Abbiamo chiuso col 24% da tre punti, ma abbiamo applicato con grande dedizione e grande fisicità il piano partita, abbiamo limitato molto la produzione dei loro esterni, su cui abbiamo posto l'attenzione negli ultimi giorni della settimana, e siamo molto felici. Avevamo la necessità di fare punti in casa e chiudiamo il girone d'andata con fiducia. Adesso ci apprestiamo ad un ciclo di partite ravvicinate di alto livello e dobbiamo essere questi».

Novipiù Monferrato Basket 76

Virtus Ragusa 61

Parziali (25-19, 13-14, 29-15, 9-13)

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 20 (6/8, 1/2), Dalton Pepper 19 (5/8, 3/8), Marco Rupil 11 (2/6, 1/5), Francesco Guerra 7 (1/1, 1/3), Jakub Wojciechowski 6 (3/5, 0/2), Simone Vecerina 4 (1/4, 0/1), Umberto Stazzonelli 3 (0/3, 0/1), Pietro Basta 2 (1/1, 0/0), Francesco Marcucci 2 (1/2, 0/2), Mamoudou Dia 2 (1/2, 0/1), Lamine Camara mahamed 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Virtus Ragusa: Nicolò Bertocco 18 (3/6, 2/9), Mirko Gloria 10 (4/8, 0/2), Zan Kosic 8 (1/7, 1/4), Davide Vavoli 6 (3/10, 0/0), Ugo Simon 6 (3/4, 0/2), Francesco Piscetta 6 (3/8, 0/0), Hugo Erkmaa 4 (2/3, 0/1), Giovanni Tumino 2 (1/1, 0/0), Adamu adam Abba 1 (0/3, 0/0), Enrico antonio Mirabella 0 (0/0, 0/0)