Torino non riesce a rialzarsi, contro Vigevano il quinto stop di fila

Questa volta lo stop per i torinesi arriva in trasferta a Vigevano, contro una Elachem gagliarda che continua a dimostrare di essere una squadra viva nonostante l’assenza del suo top scorer Gabriele Stefanini, infortunato. Al contrario, il gruppo di coach Boniciolli chiude negativamente il suo girone di andata, con la speranza di ritrovare quanto prima la fiducia smarrita sin dal prossimo turno in casa contro Nardò (domenica 12 gennaio).

QUINTETTI

Vigevano: Mack, Galassi, Raspino, Leadini, Oduro

Torino: Gallo, Severini, Ghirlanda, Ajayi, Ladurner

Nei primi minuti di gioco è Vigevano a cercare subito di imporre il proprio gioco, caricata dal pubblico locale e da un ispirato Galassi, autore dei primi 8 punti ducali. Torino però entra progressivamente in partita, riadattandosi in difesa e andando sotto canestro da Ajayi e Ladurner in attacco. I torinesi trovano così il vantaggio e costringono coach Pansa al timeout sull’8-13 a metà primo quarto. I padroni di casa rientrano bene in campo e con Peroni ritrovano il vantaggio in chiusura del periodo. Alla prima pausa è 20-19 per la Elachem.

La Reale Mutua rimette il muso avanti in apertura di secondo quarto con il duo Ajayi-Taylor ma Vigevano rimane in scia. Montano prova a dare una scossa dalla panchina e porta i suoi sul +6, con timeout ducale per interrompere il tentativo di allungo torinese. Proprio i padroni di casa riescono subito a ricucire le distanze e la tripla di Mack sulla sirena porta tutto in parità alla pausa lunga sul 40-40.

Torino rientra in campo stordita dall’ottimo inizio di secondo tempo di Vigevano: Mack, Peroni e Leardini firmano un parziale di 13-3 ed è improvvisamente +10 per i padroni di casa, per la gioia del pubblico locale. Dopo il timeout, la Reale Mutua prova a rispondere affidandosi alla loro principale certezza in Ife Ajayi. Alla chiusura del terzo quarto però Torino deve recuperare sei lunghezze: si va all’ultima pausa sul 62-56.

La Reale Mutua fa fatica a ricucire lo strappo nei primi minuti del quarto periodo, trovando difficoltà a prendere fluidità in attacco e litigando con i ferri. Vigevano così ne approfitta e riporta il vantaggio in doppia cifra: prima Galassi dall’arco, poi Leardini a rimbalzo d’attacco vanno a segno per il massimo vantaggio sul +14 (75-61 al 35’). I due punti sono ormai in archivio: il parziale ducale rappresenta il colpo del KO per Torino che non riesce più a rialzarsi. Finisce 82-74.

Coach Boniciolli in sala stampa: «Stiamo attraversando un momento di grande difficoltà. Siamo caduti in un momento nel terzo quarto in cui ci siamo persi dopo un primo tempo a mio avviso buono. Da quel momento sono venuti a mancare punti di riferimento e fiducia. A fine partita io, il Presidente e il direttore generale abbiamo discusso in spogliatoio per capire cosa fare per affrontare questa situazione. Siamo tutti amareggiati e ragioneremo su come mettere un freno a questo momento di grande difficoltà».

Elachem Vigevano 1955 82

Reale Mutua Torino 74

Parziali (20-19, 20-21, 22-16, 20-18)

Elachem Vigevano 1955: Myles Mack 24 (3/5, 5/9), Matteo Galassi 15 (3/4, 3/7), Giacomo Leardini 11 (5/8, 0/2), Filippo Rossi 10 (3/5, 0/1), Prince Oduro 9 (3/6, 0/0), Michele Peroni 9 (0/1, 3/6), Tommaso Raspino 2 (1/2, 0/0), Kristofers Strautmanis 2 (1/3, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/1, 0/1), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0), Gabriele Andretta 0 (0/0, 0/0), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Prince Oduro 12) - Assist: 14 (Myles Mack 4).

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 23 (9/12, 1/4), Kevion Taylor 16 (5/10, 2/8), Matteo Schina 10 (3/6, 1/1), Maximilian Ladurner 8 (4/4, 0/0), Matteo Montano 7 (1/2, 1/3), Fadilou Seck 5 (2/2, 0/0), Giovanni Severini 2 (1/1, 0/3), Matteo Ghirlanda 2 (1/2, 0/0), Antonio Gallo 1 (0/0, 0/1), Aristide Landi 0 (0/1, 0/1). Tiri liberi: 7 / 14 - Rimbalzi: 22 5 + 17 (Ife Ajayi, Matteo Schina 5) - Assist: 19 (Kevion Taylor 5).