Hitball Serie A1: il riassunto del 2024

Partiamo ovviamente dalla massima serie, dove dominano gli Evolution , con 18 punti e una sola sconfitta, rimediata rocambolescamente contro il fanalino di coda, Genova, in un emozionante 99-100. Per il resto, percorso netto per i neroverdi, frutto di un sistema di gioco sempre più collaudato dall’esperta coach Cauda e una rosa profonda, dove stanno brillando come sempre capitan Biglino, Naggi, Santarsia e il figlio d’arte, Davide Giordano. La vittorie che più legittimano la posizione sono senz’altro quelle contro Sotomayor e Lab to Hit. Per consolidare il primo posto occorrerà battere anche Red Devils e Piccolo Club, per ora a distanza di sicurezza solo in virtù di partite ancora da giocare.

Al secondo posto troviamo infatti i Red Devils, con una partita in meno e 15 punti. L’unica sconfitta è arrivata proprio nell’ultima partita del 2024: il derby contro i Lab To Hit.

La rosa rimane una delle più affiatate ed esperte della serie A, e le new entries più recenti (Davide Salvaggio e Daniele Gennaro) in prospettiva garantiscono una crescita ulteriore della già collaudatissima fase difensiva, sotto l’ombra di due grandissimi defender come Messina e Vazzoler. I diavoli rossi e il Piccolo Club sono infatti le uniche due squadre ad aver subito meno di 90 punti a partita, in attesa dello scontro diretto del 9 gennaio.

Ad approfittare di questo match potrebbero essere i terzi in classifica, i Sotomayor che, nonostante 3 sconfitte, sono appaiate ai Red Devils a 15 punti, avendo giocato 8 partite e molti scontri diretti. Al momento, sono infatti l’unica squadra ad aver incontrato le principali contender. Al momento lo score li ha visti prevalere solo 2 volte su 5, contro Piccolo Club e Lab To Hit. Gli altri 3 scontri diretti contro Sunknights, Evolution e Red Devils sono andati agli avversari, lasciando comunque tutto aperto nel girone di ritorno visto il grande equilibrio in tutti i match. L’unico scivolone importante è stato infatti contro la capolista (105-143), mentre tutti gli altri match sono state partite sconsigliate ai deboli di cuore, con massimo 2 punti di scarto finale. Anche i Soto possono vantare una rosa molto collaudata, nonostante l’addio di bomber Belci, alla cui assenza la squadra ha risposto in maniera corale, grazie agli hit di tutti i componenti (in media tutti in doppia cifra nelle partite disputate) e con un Marco De Salvo top scorer e sempre più determinante in zona offensiva per i rossoblù, terza migliore squadra per hit segnati a partita (104,5) dopo Evolution (120) e Lab to Hit (107,67).

A tallonare i Sotomayor in questa particolare classifica e anche in quella generale (12 punti in 5 partite) ci sono i vincitori della scorsa edizione: il Piccolo Club. I campioni in carica al momento vantano una sola sconfitta (di misura contro i Soto) ma solo un’altra partita contro le contender per poter decifrare le chances di vittoria finale in regular season. Il primo match, di ritorno dalle vacanze, sarà proprio contro i Red Devils. Questo scontro potrebbe confermare o smentire i dati su hit fatti e subiti, che vedono il Piccolo Club sul podio di entrambe le classifiche, grazie agli hit di due bomber come Simone Salvaggio e Donald Basso, coadiuvati dalla new entry Riccardo Marello e dai veterani Botosso, Riccio, Cipolletta e Cicogna.

A pari punti (12), ma con una partita in più (6), seguono i Lab to Hit, che al netto delle sconfitte di misura contro Evolution e Sotomayor, si confermano tra le squadre più pericolose in zona offensiva, potendo anche contare su un Federico Pistidda on fire in questo avvio di stagione. La novità è senza dubbio la difesa, sempre più solida e attualmente terza per punti subiti a partita - un netto miglioramento rispetto alla quinta piazza dell’anno scorso.

La prima partita del 2025 sarà il rematch contro i Soto e consentirà ai gialloblu di tentare subito l’aggancio al podio, sfruttando una rosa affiatata e registrata, senza alcun nuovo ingresso da due anni a questa parte.

A completare il terzetto delle inseguitrici a quota 12 (dopo 7 partite) troviamo i Sunknights che, dopo un avvio horror contro Piccolo, Red ed Evo, hanno battuto una contender, i Sotomayor, e regolato le squadre in coda senza troppi patemi d’animo. La squadra più esperta del campionato si conferma un osso duro, destinato a dare del filo da torcere anche nelle partite di regular season oltre che, come spesso accade, nei play-off. La rosa più profonda del campionato, con ben 11 giocatori, può annoverare tanti pulricampioni e giocatori con oltre 20 anni di esperienza. Fino ad oggi, a trascinare la squadra in attacco è stato il duo composto da Violetto e Guzzafame, senza dimenticare gli acuti di De Nichilo e Casali, top scorer contro RDJ e Genova, e il contributo costante di Rattalino, Benedetto e Spagnolini.

Se nelle prime sei posizioni, valevoli per i playoff, regna molto equilibrio, la lotta per non retrocedere non è da meno; tutte le quattro squadre invischiate nelle sabbie mobili sono infatti concentrate in 3 punti.

Partiamo con gli Sporting Team, a quota 6 punti in 5 partite. Giunta alla terza partecipazione consecutiva, la squadra di Frank Giambanco ha da subito stupito, centrando un settimo posto al primo anno e un ottavo al secondo, mietendo spesso vittime illustri e facendo della tattica il proprio punto di forza. Pur non potendo mai disporre di elementi particolarmente estrosi in difesa e numerose bocche di fuoco per l'attacco, i blancos hanno saputo sfruttare a pieno il braccio del bomber Federico Garrone.

A differenza delle prime due stagioni, in quella in corso, gli Sporting hanno iniziato a differenziare maggiormente il gioco offensivo, come dimostrano le posizioni ravvicinate in classifica marcatori di Riccardo Pajno Ferrara, Gaetano Di Natale e Giacomo Garzaro. Per capire se questa rosa sia in grado di togliersi la soddisfazione di raggiungere i play-off, occorrerà aspettare ancora qualche partita, ma la solidità sfoggiata nelle uscite contro Pazzeschi e RDJ può sicuramente fare ben sperare Giambanco e compagni.

Discorso diametralmente opposto per i Pazzeschi, appaiati a quota 6 ma con già 9 gare disputate. Le uniche due vittorie sono arrivate contro le inseguitrici RDJ e Genova, ma la mancanza di squilli contro le big del campionato e soprattutto la sconfitta contro gli Sporting Team hanno messo in salita la loro stagione. Il divario non sembra tuttavia così incolmabile, visti i soli 7 punti di divario nel 106-99 dell'andata. Un + 8 al ritorno cambierebbe completamente gli equilibri.

Nel 2025 occorrerà sicuramente invertire il trend contro le big, proseguendo nel processo di crescita collettiva e continuando a puntare su atleticità e imprevedibilità. Il gioco corale sta infatti garantendo la possibilità di andare regolarmente in doppia cifra a tutti i componenti. Se, ad oggi, Giuseppe Mirra, Luca Ambrosino e Marco Bernocco sono i giocatori che hanno trovato maggiore continuità, De Rosa, Cangialosi, Testa e Sacchetto hanno registrato spesso ottime prove e una media di 10 o più punti a partita.

La battaglia è quindi ancora aperta e la maggiore esperienza in serie A1 potrà essere un fattore importante per evitare la rimonta delle inseguitrici.

Le ultime due piazze sono infatti occupate dalle neopromosse RDJ e Genova, entrambe a quota 3 punti. Al momento lo scontro diretto premia i torinesi, grazie a un tesissimo 80-82 fuori casa che lascia aperto qualsiasi discorso anche al ritorno. Tuttavia i liguri possono contare su 3 gare da recuperare e una vittoria di misura contro Evolution che lascia intuire il ruolo da mina vagante per la meno esperta delle rose della massima serie.

Mentre gli RDJ possono fare affidamento sui punti dei tre moschettieri Alberto Dolfin, Daniele Agnello e Andrea Rigoni, le fortune di Genova passano indubbiamente dalla vena realizzativa di Luca Fagherazzi e Dario Ravera.

La vera differenza tra le due squadre tuttavia sembra essere la difesa: quella dei torinesi si ritrova fanalino di coda nella classifica dei punti subiti a partita, mentre i liguri sono saldi al quinto posto, a ridosso di Evolution e Sotomayor.

Con le vacanze ormai alle spalle, è tempo di scendere in campo con un tour de force per Red Devils, impegnati contro Piccolo Club (giovedì) e Genova (domenica).

Per rivedere le altre squadre in campo occorrerà aspettare la settimana successiva dove spiccano alcuni scontri diretti potenzialmente decisivi in chiave podio e salvezza.



Sotomayor vs Lab to hit

Sunknights vs Piccolo Club

Sporting team vs Pazzeschi

Tutti risultati e le classifiche sul sito ufficiale e su Instagram.