BEA Chieri: donazione a Help Olly Onlus grazie a Tripla Solidale

È terminato nei giorni scorsi Tripla Solidale , il progetto lanciato durante la scorsa stagione sportiva per i ragazzi che hanno partecipato al campionato Under 14 Gold 2023-2024. Grazie alla collaborazione con Sportello Gas & Luce e, in particolare, Francesco Cristiano, per ogni tripla segnata durante le gare federali dai Leopardi di questa categoria è stata messa da parte una cifra per una donazione benefica.

La squadra, oggi impegnata nel campionato nazionale Under 15 Eccellenza, ha scelto di devolvere la somma (500 euro) a Help Olly onlus, che sostiene una bambina affetta da una malattia genetica neurodegenerativa gravissima.

Con questo progetto, ancora una volta, BEA Chieri e Sportello Gas & Luce dimostrano quanto lo sport può avere un ruolo importante nella crescita umana dei ragazzi.

«Siamo orgogliosi di questa iniziativa e di aver contribuito, nel nostro piccolo, a sostenere un progetto importante come quello di Help Olly onlus – commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne – Da sempre ci impegniamo per la crescita dei ragazzi a trecentosessanta gradi, dentro e fuori dal campo. Valorizzeremo anche in futuro iniziative come queste, per continuare a offrire ai nostri atleti momenti di consapevolezza e impegno».