Cuneo vince a Porto Viro nella prima uscita del 2025

Grande vittoria per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, per il gruppo!

Una trasferta per molti aspetti particolare, con entrambe le compagini bisognose di vittoria e punti, in arrivo da un finale di 2024 per nulla prolifico in campo. La panchina cuneese, oltre alla presenza di Pinali con la divisa da libero dopo l’ultimo stop, vede l’assenza di coach Battocchio, neopapà da pochi giorni e quindi la squadra affidata al secondo Matteo Morando, assistito dalla team manager Silvia Canale, oltre al Ds Paolo Brugiafreddo e al Presidente Gabriele Costamagna al seguito del gruppo insieme a preparatore, fisioterapista e scoutman. In campo il centrale Marco Volpato, nonostante la perdita del padre Giuseppe pochi giorni fa e a cui verrà dato l’ultimo saluto domani alle 14.45 presso la parrocchia S.Pietro a Vicenza.

Nonostante il periodo e la settimana difficile, la squadra ha saputo rispondere, compattandosi nei momenti critici del match, riemergendo dalla sconfitta del 3° set e portando a casa la vittoria. Mvp il centrale biancoblù, Marco Volpato, che con i suoi 22 punti personali si incorona top scorer del match.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Brignach opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Morato schiera: Santambrogio palleggio, Arguelles opposto, Sperandio e Eccher al centro, Andreopoulos e Pedro schiacciatori; Morgese (L).



Primo set equilibrato con le compagini molto vicine, con al massimo un +2 chi prima e chi dopo. Sul 22 pari dai nove metri per Cuneo c’è Sette, ex di giornata, che trova l’ace. Il muro di Volpato segna il primo set ball per i cuneesi, Andreopoulos (altro ex di giornata) lo annulla, e il centrale biancoblù passa all’attacco diretto che vale il set point 23-25 e il set è di Cuneo.



Nella seconda frazione partono bene i cuneesi, con grande prova di Volpato, ma anche di Codarin. Coach Morato inserisce Magliano per Arguelles nel ruolo di opposto, il quale contribuisce attivamente al parziale recupero nerofucsia. Il muro di Sottile su Andreopoulos e contrattacco di Volpato portano al 19-23. Volpato con un mani out trova il set ball anche del secondo set (19-24); 5 le palle set per i biancoblù. Chiude Sette 20-25.



Il terzo parziale vede i padroni di casa allungare (13-9) con nuovamente Arguelles in campo e Pedro in prima linea a battagliare. Sul 14-10 Brignach rileva un dolore al ginocchio e viene sostituito da Malavasi. Cuneo non riesce a riprendere in mano il set, che viene vinto da Porto Viro 25-17.



Riaperta la partita, i padroni di casa vogliosi di allungare subito. Cuneo mantiene Malavasi in campo come opposto. Punto a punto sul campo di Porto Viro, con sorpassi minimi, recuperi e contrattacchi continui. Sul 15-14 rientra Brignach in campo per i biancoblù nel ruolo di opposto. Sul 19 pari dentro Agapitòs per Allik, per poi chiudere il cambio sul 20-21. Un grande Brignach torna in campo da protagonista, chiudendo il quarto set 25-22.



Mvp di serata il centrale vicentino, con casacca biancoblù, Marco Volpato.



A fine match queste le considerazioni del Presidente Gabriele Costamagna: «Siamo contentissimi, una grande vittoria questa, voluta da tutto il gruppo. Devo dire che nei momenti di difficoltà ci siamo veramente uniti, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori nella settimana appena passata. Ci vuole anche un po’ di coerenza, non eravamo scarsi dopo due sconfitte, non siamo dei fenomeni dopo questa vittoria, io mi auguro che i ragazzi continuino a dare intensità e qualità negli allenamenti, perché facendo così raccogliamo questi risultati in partita. Sapevo, quando Brugiafreddo mi ha anticipato che Fox sarebbe stato in campo oggi, che avrebbe fatto una grande partita. Sono contento perché non era facile, sapendo che il funerale del papà si terrà solo domani, quindi lui era qua ieri sera con la squadra, ha fatto un partitone. Questo dimostra che siamo un grande gruppo e i ragazzi stanno facendo bene. Grandi tutti, auguri a coach Battocchio e ciao Tommy».



Prossimo appuntamento, domenica 12 gennaio alle ore 18.00 in casa con Fano.



Delta Group Porto Viro 1

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3